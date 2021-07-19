指揮中心宣佈高端疫苗通過EUA　柯文哲：看不懂

中央防疫指揮中心今（19）日宣布，高端疫苗正式取得新冠肺炎疫情緊急使用授權（EUA）。不過對於這項消息，台大醫院出身的台北市長柯文哲則質疑，不懂高端疫苗取得的EUA是什麼意思，「是允許製造還是允許施打？」





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衛福部食藥署今日核准高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗專案製造，適用於20歲以上成人的主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天。食藥署署長吳秀梅說明，高端疫苗安全性是無虞的，另外在其他相關指標符合，尤其是兩項非常重要指標，包括高端疫苗組與AZ疫苗組的原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（GMTR）的95%信賴區間下限為3.4倍及高端疫苗組的血清反應比率都遠大於標準要求。





不過柯文哲則表示，國際上取得EUA的疫苗一共有7支，包括莫德納、BNT、AZ、嬌生、中國、俄羅斯等至少7支WHO認證疫苗，甚至也許未來還會有。「但我看今天衛福部的新聞最大問題是，看不懂那一張證書是怎麼一回事？」柯文哲質疑，允許製造跟允許注射是不一樣，「那張證書是什麼意思？全國國民都想知道。」



