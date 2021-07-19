政院擬發振興券救經濟　鄭文燦：將減稅幫助業者

對於發放餐飲振興券一事，行政院長蘇貞昌今（19）日受訪時透露，目前仍在３級警戒中，不宜鼓勵外出消費，但會思考如何幫助餐飲、零售、旅宿及展演藝文活動等4種產業。對此桃園市長鄭文燦表示，這波疫情疫情對於商業活動，影響非常的大，其中餐飲業這2個半月來，很多營收都剩不到原本的5%，除了中央提振興紓困，市府後續也會針對依法停業業者減收娛樂稅，減少業者因疫情停業的損失。
記者李春台/桃園報導
2021-07-19 19:24:39
受疫情影響，三級管制四度延長造成不少產業重大衝擊，為救疫後經濟，行政院計劃再度推出振興券。鄭文燦指出，因應三級警戒，很多餐飲業都向他反應，這2個半月來的營收只剩不到5%。鄭文燦認為行政院已經看到了民眾的需求，如果未來研議振興政策，一定會考慮到餐飲業、各種觀光業、旅遊業、服務業，包括商圈、市場、夜市等，都是需要振興紓困的範圍。
鄭文燦也提到，自從實施三級警戒以來，桃園市依法停止營業的單位有1800多家，停業期間停徵娛樂稅，目前包括KTV及無人選物自動販賣機的娛樂稅減收了1700多萬，另外全市11家高爾夫球場2個半月的娛樂稅減收3000萬，考量業者現在都沒有營業，市府會根據實際的停業時間，依照中央疫情指揮中心公告期間減收娛樂稅。
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