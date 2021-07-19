快訊／奧運專機名單全曝光！王婉諭揪出「商務艙長官」
我國奧運代表團今（19）日搭乘防疫包機前往東京準備為國爭光，沒想到羽球球后戴資穎卻只能搭乘經濟艙，引發全台民眾譁然。對此，時代力量立委王婉諭追查出專機名單，更公布搭乘商務艙的「長官」有哪些人。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 19:54:40｜2021-07-19 21:36:06
體育署稍早曾說明，「因選手人數眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。採包機出發、分艙入座，確保選手安全。回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據各運動種類賽程，安排各代表選手及教練搭乘商務艙返國」。
對此，王婉諭則痛批「看完這些名單以及說明理由，完全沒有消除怒火，因為體育署根本就是在鬼扯！按照體育署的說法，這次座位的安排是經由防疫會議決定的，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全。所以，體育署的意思是說，官員是『委屈』地搭乘『較有危險』的商務艙？這樣的說法，到底誰能接受！」
隨後王婉諭也亮出專機商務艙的搭乘名單，裡面有「團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳、體育署組長藍坤田、體育署副組長李文彬」等人，其餘則為運動員的教練團、隊醫。（編輯：潘毅）