快訊／2016承諾「選手搭商務艙」！蔡英文致歉：不夠貼心

東京奧運台灣代表團共134人今（19）搭機赴日，世界球后戴資穎下午於個人社群媒體發文，爆發政府讓選手搭乘經濟艙赴日參加奧運爭議。對此體育署表示，因選手眾多為了保護選手，這次選擇以包機形式送台灣隊出國，並多安排在經濟艙前艙降低染疫風險，回程將搭乘商務艙。而總統蔡英文稍早也透過臉書致歉，「對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意」。

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蔡總統晚間透過臉書指出，奧運代表團搭乘包機已經抵達東京了；原以為可以再一次幫選手們好好打氣，預祝大家旗開得勝。沒想到，為了落實防疫、讓選手們獲得更充分照顧的包機，在座位分配上，卻沒有妥善安排。選手們不但無法和過去一樣搭乘商務艙，事先也沒有得到完整的資訊。

▲戴資穎IG發文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，掀起外界關注。（圖／取自戴資穎IG）

蔡總統坦言，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾」，並針對過去曾經承諾，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則表達歉意，「對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，我必須要表達歉意」。

對此蔡總統也強調，接下來，請代表團的行政和後勤團隊，盡最大努力安排選手、教練搭乘商務艙。若真的因為防疫因素無法安排，也請事先充分溝通說明，取得共識。「選手們為了國家，背負著壓力和防疫要求參加奧運，多一分細心和貼心，這是我們應該做的」。（編輯：楊智傑）