奧運／盼經濟艙爭議告一段落　戴爸：希望焦點放在賽場上

2020東京奧運中華代表隊爆出搭乘經濟艙的爭議，引發外界討論，對此世界球后戴資穎的父親戴楠凱表示感謝大家的關心，希望能把關注重新放回比賽場上，期盼在奧運賽場為國爭光。

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中華代表團今天搭機前往日本，展開本屆奧運的旅程。不過戴資穎在社群網站上發文「懷念長榮航空，可以搭商務艙」，卻引發討論。因為之前教育部長潘文忠曾表示選手都將搭商務艙前往東京，對此戴資穎的父親戴楠凱坦言「有種受騙的感覺」。

對此體育署回應說，因應東京奧運防疫嚴格，只要機上旅客確診，隔壁排的選手就必須隔離，為了保護選手，這次選擇以包機形式送台灣隊出國。此外，這次選手因人數眾多，被安排坐在經濟艙前艙，旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。

而此事不僅體育署晚間召開記者會回應，總統蔡英文也親自關注並表達遺憾之情。對此戴楠凱僅低調發表聲明：「感謝各位媒體關心，資穎已經平安抵達日本，接下來的目標就是放在賽場上，期盼在奧運賽場為國爭光，希望全體國人將焦點放在比賽場上，持續為辛苦的選手教練們加油，此事到此告一段落謝謝大家的關心與愛護。戴楠凱。」

而在體育署記者會上，官方已經承諾接下來梯次前往東京的選手都將搭乘商務艙；而由於比賽結束時間不同，對於搭機返國的選手，也都將規劃定好商務艙的票。