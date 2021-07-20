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德國洪患災情慘重　增至165死

▲德國民眾記憶中最嚴重的洪水，已造成165人死亡。救難單位持續在災情慘重的城鎮搜尋數十名失蹤人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國民眾記憶中最嚴重的洪水，已造成165人死亡。救難單位持續在災情慘重的城鎮搜尋數十名失蹤人士。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 05:55:25

（中央社德國巴德挪伊納爾-阿爾韋勒19日綜合外電報導）德國民眾記憶中最嚴重的洪水，截至今天已造成165人死亡。救難單位持續在災情慘重的城鎮搜尋數十名失蹤人士。

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德國西部上週降下兩天豪雨，導致洪流沖過街道，捲走樹木、汽車和棚舍，並摧毀大片民宅。

許多罹難者生前來不及帶走貴重物品，死在淹水的地下室；有些人則是被強勁水流給沖走。

救難單位出動大批人員，以評估建物受損情形、清除瓦礫，並恢復電力、瓦斯和電話服務。一些地區的警察更出動機動船和潛水員來打撈遺體。

警方發言人告訴法新社，目前萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）確定有117人罹難；鄰近的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）有47人喪命；巴伐利亞邦（Bavaria）則有1人身亡。

德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）與北萊因-西發利亞邦首長拉謝特（Armin Laschet）預計今天前去巡視重災區尤斯科勤鎮（Euskirchen）。拉謝特被認為最有可能接替梅克爾（Angela Merkel）成為下任總理。

執政16年、即將卸任的梅克爾昨天前往萊因-法耳次邦的舒爾德鎮（Schuld）勘災時，以「令人震驚」來形容災情，並呼籲全球加速對抗氣候危機。這波災害讓氣候變遷一舉登上9月26日全國大選的首要議題。

專家表示，由於暖化的大氣中含有更多水氣，氣候變遷提高極端降雨帶來洪患的風險和強度。

德國南部、比利時、瑞士、盧森堡、荷蘭與奧地利近幾天也降下豪雨。比利時至少31人死亡。

這次災害死亡人數之高，也讓人關注起德國的天氣預警系統，以及風險區域民眾是否夠早獲得通知。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1100719

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