印尼連4天單日死亡破千　雅加達逾3000人等病床

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根據官方統計，疫情已釀近7.5萬人死亡。目前將近54.3萬人仍在治療或隔離，疑似患者約26.9萬人。印尼人口約2.6億，確診案例累計約291萬。
有線新聞網CNN Indonesia等印尼媒體報導，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）今天透過錄音談話指出，雅加達多數醫院已滿載，醫院的急診室有1900人在等病床，另外在醫院大廳、衛生所或家裡等病床的患者有約1400人。
根據民間疫情資訊分享平台（LaproCovid-19）的統計，自6月至今已知有712名患者在醫院外隔離中死亡。印尼官方沒有相關的統計。
印尼醫學會（IDI）昨天指出，7月已有114名醫生染疫喪生，是6月殉職人數的2倍，也是疫情後單月最高，超過今年1月65人殉職的紀錄。LaproCovid-19統計，疫情已奪走1439名醫護工作者的性命，其中545名醫生、445名護士、226名助產士。
單日新增確診方面，自7月14日起連續4天超過5萬例，期間並出現5萬6757例的高峰後，昨天稍降為約4萬4721例，今天再降為3萬4257例。阿尼斯指出，政府仍在積極與各方合作，增設臨時醫院。他也呼籲，在家隔離的患者多利用遠距醫療向醫生免費諮詢，並與鄰里辦公室通報自身的狀況。
印尼政府自15日起也在爪哇島、峇里島透過國軍等系統發放共30萬包治療相關症狀的藥物包及維他命，讓經濟弱勢家庭的患者能取得基本的治療。（編輯：高照芬）1100719