COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

印尼連4天單日死亡破千　雅加達逾3000人等病床

▲印尼單日確診連續3日降低，但19日通報1338人死亡，再創單日不治人數紀錄，其中250人在雅加達。雅加達當局指出，在急診室等病床的患者有1900人，另有1400人還在醫院外等。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼單日確診連續3日降低，但19日通報1338人死亡，再創單日不治人數紀錄，其中250人在雅加達。雅加達當局指出，在急診室等病床的患者有1900人，另有1400人還在醫院外等。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 06:11:49

（中央社記者石秀娟雅加達19日專電）印尼單日確診連續3日降低，但今天通報1338人死亡，再創單日不治人數紀錄，其中250人在雅加達。雅加達當局指出，在急診室等病床的患者有1900人，另有1400人還在醫院外等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
印尼今天通報1338人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，已是連續第4天單日有超過千人死亡，也是7月7日單日死亡首度破千後的最高紀錄。在雅加達，今天單日的死亡人數是250人，昨天是201人。

根據官方統計，疫情已釀近7.5萬人死亡。目前將近54.3萬人仍在治療或隔離，疑似患者約26.9萬人。印尼人口約2.6億，確診案例累計約291萬。

有線新聞網CNN Indonesia等印尼媒體報導，雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）今天透過錄音談話指出，雅加達多數醫院已滿載，醫院的急診室有1900人在等病床，另外在醫院大廳、衛生所或家裡等病床的患者有約1400人。

根據民間疫情資訊分享平台（LaproCovid-19）的統計，自6月至今已知有712名患者在醫院外隔離中死亡。印尼官方沒有相關的統計。

印尼醫學會（IDI）昨天指出，7月已有114名醫生染疫喪生，是6月殉職人數的2倍，也是疫情後單月最高，超過今年1月65人殉職的紀錄。LaproCovid-19統計，疫情已奪走1439名醫護工作者的性命，其中545名醫生、445名護士、226名助產士。

單日新增確診方面，自7月14日起連續4天超過5萬例，期間並出現5萬6757例的高峰後，昨天稍降為約4萬4721例，今天再降為3萬4257例。阿尼斯指出，政府仍在積極與各方合作，增設臨時醫院。他也呼籲，在家隔離的患者多利用遠距醫療向醫生免費諮詢，並與鄰里辦公室通報自身的狀況。

印尼政府自15日起也在爪哇島、峇里島透過國軍等系統發放共30萬包治療相關症狀的藥物包及維他命，讓經濟弱勢家庭的患者能取得基本的治療。（編輯：高照芬）1100719

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
75%25%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
7.87%92.13%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.83%25.17%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
43.04%56.96%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.06%15.94%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀