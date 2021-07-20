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Delta病毒威脅再起！美股跌幅今年最慘　道瓊重挫725點

▲受到變種病毒Delta影響，歐美多國近日都出現疫情反彈，出於經濟放緩恐被拖慢腳步等擔憂，美國股市19日大跌，其中道瓊工業指數收挫725點，創下去年10月以來最大跌幅。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到變種病毒Delta影響，歐美多國近日都出現疫情反彈，出於經濟放緩恐被拖慢腳步等擔憂，美國股市19日大跌，其中道瓊工業指數收挫725點，創下去年10月以來最大跌幅。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-20 06:46:32｜2021-07-20 06:47:13

全球新冠肺炎疫情，因變種病毒Delta肆虐而出現新變數，就連原本疫情已經趨緩的歐美，確診數也因此暴增。疫情陰霾之下，美國股市19日大跌，道瓊工業指數收挫725點，創下去年10月以來最大跌幅。

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19日收盤，道瓊工業指數重挫725.81點，或2.09％，收33962.04點；那斯達克指數終場下跌152.25點，或1.065％，收14,274.98點；標普500指數則是下跌68.67點，或1.59％，以4258.9點作收。

專家分析，這顯示投資人因擔心再次實施封鎖措施，導致經濟復甦速度放緩。此外，國際油價週一也大跌逾7%，油價下挫拖低能源股，也是美股19日全線下挫的原因之一。

有股市策略師警告，對變種病毒的憂慮，將減緩甚至逆轉復甦的努力，並正在打壓市場風險偏好；有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動率指數VIX也飆漲逾20%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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