東奧選手搭「經濟艙」！鳳梨曝心聲：應給他們更好的待遇

我國東京奧運中華代表隊昨（19）日包機前往日本，豈料，「世界球后」戴資穎卻發文稱「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，爆出選手都坐經濟艙，而中華奧會主席林鴻道、體育署組長藍坤田等官員則坐在商務艙一事，引發爭議。對此，網紅「鳳梨」吳泓毅也在IG發表心聲，他認為，選手為國家努力，應該獲得更好的待遇。

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鳳梨在IG發文指出，自己沒有任何政治立場，單純覺得奧運選手要出征東奧奪牌，怎麼會官員坐商務艙，選手坐經濟艙，他直言「我個人淺見單純覺得應該給選手好一些的待遇...畢竟出去是為了國家努力嘛...」隨後又在留言處表示「身為蟻球狗手（羽球國手）的我...有點藍過（難過）」。

▲戴資穎發文稱「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，爆出選手都坐經濟艙，而官員則坐在商務艙一事，引發爭議。（圖／取自戴資穎IG）

▲鳳梨在IG發表心聲，他認為，選手為國家努力，應該獲得更好的待遇。（圖／翻攝自鳳梨IG）

貼文一出，不少網友一致贊同鳳梨說法，紛紛留言「台灣不像其他國家一樣，重視這些體育選手」、「沒錯，鼠屬說的好！」「通常拿牌之後才會有好待遇」、「認同」、「真的，委屈他們了」、「對於很多項目而言，不用自費就很棒了。」

對此，教育部長潘文忠坦言，讓參賽國手搭乘經濟艙，雖是出於防疫考量，但確實思慮不周，在這裡也要向所有國手致上最大的道歉；體育署長張少熙則表示，這個決定是為了確保選手安全，所以在7月12日行前和防疫團隊評估後，決定採用包機的方式。然因為選手人數眾多，所以安排選手坐在經濟艙，採旁邊無人、前後排無人，以確保選手安全，總教練與隊醫則安排在座位較少的商務艙。（編輯：許苡晴）