COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

聯合多國斥陸駭客網攻全球　美司法部起訴4中國人

▲美國近日與歐盟、北約聯合指控中國對全球進行網攻。駭客竊密示意圖。（圖／取自Pixabay）
▲美國近日與歐盟、北約聯合指控中國對全球進行網攻。駭客竊密示意圖。（圖／取自Pixabay）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-20 07:23:59｜2021-07-20 07:25:59

美國司法部19日公布起訴書，指控4名中國公民，參與一項由中國國家安全部主導的全球駭客攻擊行動，以包含美國在內的12個國家為目標，針對其公司、大學和政府機構盜取機密訊息。就在美國司法部宣布這些指控和起訴的同時，美國政府也聯合歐盟、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本與北大西洋公約組織(NATO)，共同譴責中國進行惡意網路攻擊，包括今年3月針對美國微軟公司的大規模入侵行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，美國司法部週一表示，位於加州的一個聯邦大陪審團，今年5月起訴4名中國公民，美國聯邦調查局(FBI)也已對4人發出通緝令。根據司法部週一披露的起訴書內容來看，駭客行動集中在竊取能給中國商業帶來重大經濟利益的情報，以節省耗時耗力的研發過程。

其中2項指控並稱，被告丁曉陽、程慶民和朱允敏為海南省國家安全廳官員，負責協調、協助和管理駭客，進行對中國有利的網絡攻擊；吳淑榮則是駭客，負責製造惡意軟體，入侵外國政府、公司和大學的電腦系統，並監督其他駭客。這些被告為了掩飾中國政府在竊密行動中的作用，還設立門面科技公司「海南仙盾」，從海南省的海口市從事駭客活動。

至於被網攻的對象，涉及美國、加拿大、德國、挪威、英國等12個國家，散及航空、防務、教育、政府、醫健、生物製藥、海事等領域。

美國白宮並在司法部公布前述消息的同一天發表聲明，批評中國在網絡領域的不負責任，以及破壞穩定的行為，對美國及盟友的經濟、國家安全構成重大威脅；又表示與中國國家安全部有關的駭客，今年3月初曾利用美國微軟公司Microsoft Exchange Server的漏洞，對全球數以萬計的電腦及網絡發動大型網絡間諜行動。

歐盟外交與安全政策高級代表也在19日表示，來自中國境內的惡意網絡活動，破壞全球數以千計的電腦和網絡，以及針對歐盟和成員國政府、組織、關鍵產業的惡意網絡活動，意在竊取知識產權和從事間諜活動。對此中國駐歐盟使團則回應，歐盟和北約上述聲明缺乏任何事實和證據，充滿了臆測和無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

▲中國對歐美提出的網攻指控表達強烈不滿。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團官網）
▲中國對歐美提出的網攻指控表達強烈不滿。（圖／翻攝自中國駐歐盟使團官網）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
75%25%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
7.87%92.13%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.83%25.17%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
43.04%56.96%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.06%15.94%
2021-07-18-2021-07-20
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀