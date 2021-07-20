聯合多國斥陸駭客網攻全球　美司法部起訴4中國人

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其中2項指控並稱，被告丁曉陽、程慶民和朱允敏為海南省國家安全廳官員，負責協調、協助和管理駭客，進行對中國有利的網絡攻擊；吳淑榮則是駭客，負責製造惡意軟體，入侵外國政府、公司和大學的電腦系統，並監督其他駭客。這些被告為了掩飾中國政府在竊密行動中的作用，還設立門面科技公司「海南仙盾」，從海南省的海口市從事駭客活動。
至於被網攻的對象，涉及美國、加拿大、德國、挪威、英國等12個國家，散及航空、防務、教育、政府、醫健、生物製藥、海事等領域。
美國白宮並在司法部公布前述消息的同一天發表聲明，批評中國在網絡領域的不負責任，以及破壞穩定的行為，對美國及盟友的經濟、國家安全構成重大威脅；又表示與中國國家安全部有關的駭客，今年3月初曾利用美國微軟公司Microsoft Exchange Server的漏洞，對全球數以萬計的電腦及網絡發動大型網絡間諜行動。
歐盟外交與安全政策高級代表也在19日表示，來自中國境內的惡意網絡活動，破壞全球數以千計的電腦和網絡，以及針對歐盟和成員國政府、組織、關鍵產業的惡意網絡活動，意在竊取知識產權和從事間諜活動。對此中國駐歐盟使團則回應，歐盟和北約上述聲明缺乏任何事實和證據，充滿了臆測和無端指責，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。