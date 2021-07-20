「烟花」不排除登陸！週四起強風豪雨　防致災性降雨

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氣象局說，今年第７號颱風「查帕卡」，今天凌晨2時颱風中心位於鵝鑾鼻西方849公里的海面上，預計未來幾天貼近廣東沿海，對臺灣短期的天氣沒有直接的影響。





溫度部分，氣象局在6點20分針對新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，發布高溫警訊。中午前後新北市是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，需要特別注意。





根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，中央氣象局「路徑潛勢預測」及「暴風侵襲機率」圖（左圖）顯示，「烟花」颱風將持續增強至「中度」；逐漸朝台灣逼近，雖然紅框範圍（代表預測路徑的不確定性）仍很大，但暴風侵襲的機率大幅提高，也無法排除中心登陸的機率。





吳德榮說，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑（右圖）顯示，各系集成員又往南調，而在通過台灣前，系集成員的分散度較之前明顯收斂，雖仍有一定的不確定性，但與「潛勢預測圖」結論相近，對台威脅加鉅，不排除中心登陸的可能，應速加強防颱。



