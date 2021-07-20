COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「烟花」不排除登陸！週四起強風豪雨　防致災性降雨

▲目前「烟花」颱風的中心位置在在琉球東南東方430公里之海面上，以每小時14公里速度，向西北西轉西進行，預計週四（22日）下半天逐漸接近臺灣北部海面，週六（24日）通過臺灣北部海面。（圖/中央氣象局提供）
▲目前「烟花」颱風的中心位置在在琉球東南東方430公里之海面上，以每小時14公里速度，向西北西轉西進行，預計週四（22日）下半天逐漸接近臺灣北部海面，週六（24日）通過臺灣北部海面。（圖/中央氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-20 07:26:48

中央氣象局指出，今（20）日受到颱風外圍沉降，各地為晴到多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。今天凌晨2時「烟花」颱風的中心位置在在琉球東南東方430公里之海面上（臺北東方1010公里之海面上），以每小時14公里速度，向西北西轉西進行，預計週四（22日）下半天逐漸接近臺灣北部海面，週六（24日）通過臺灣北部海面。

我是廣告 請繼續往下閱讀

氣象局說，今年第７號颱風「查帕卡」，今天凌晨2時颱風中心位於鵝鑾鼻西方849公里的海面上，預計未來幾天貼近廣東沿海，對臺灣短期的天氣沒有直接的影響。

溫度部分，氣象局在6點20分針對新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，發布高溫警訊。中午前後新北市是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，需要特別注意。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，中央氣象局「路徑潛勢預測」及「暴風侵襲機率」圖（左圖）顯示，「烟花」颱風將持續增強至「中度」；逐漸朝台灣逼近，雖然紅框範圍（代表預測路徑的不確定性）仍很大，但暴風侵襲的機率大幅提高，也無法排除中心登陸的機率。

吳德榮說，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑（右圖）顯示，各系集成員又往南調，而在通過台灣前，系集成員的分散度較之前明顯收斂，雖仍有一定的不確定性，但與「潛勢預測圖」結論相近，對台威脅加鉅，不排除中心登陸的可能，應速加強防颱。

▲（圖/翻攝「三立準氣象·
▲「烟花」颱風將持續增強至「中度」，逐漸朝台灣逼近。（圖/翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）
吳德榮指出，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（20、21日）兩天「烟花」外圍輸送的水氣逐日增多；今天在迎風面北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部仍是午後有局部陣雨或雷雨的天氣，明日北台灣降雨增多，逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。今日各地區氣溫落在，北部24至34度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至35度。

吳德榮說，週四至六（22至24日）「烟花」強襲，伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅，應依據颱風警報，作好防颱。下週日（25日）起「烟花」將引進「查帕卡」或其殘餘系統，其後緊隨著「西南氣流」，至少持續至下週三（28日），迎風面有累積「致災性」大量降雨的潛勢，其威脅並不小於颱風，應特別注意。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
75%25%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
7.87%92.13%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.83%25.17%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
43.04%56.96%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.06%15.94%
2021-07-18-2021-07-20
您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

您認為北市學生9月應該到校上課還是在家上課？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀