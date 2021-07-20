「烟花」不排除登陸！週四起強風豪雨　防致災性降雨

中央氣象局指出，今（20）日受到颱風外圍沉降，各地為晴到多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率。今天凌晨2時「烟花」颱風的中心位置在在琉球東南東方430公里之海面上（臺北東方1010公里之海面上），以每小時14公里速度，向西北西轉西進行，預計週四（22日）下半天逐漸接近臺灣北部海面，週六（24日）通過臺灣北部海面。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-20 07:26:48
氣象局說，今年第７號颱風「查帕卡」，今天凌晨2時颱風中心位於鵝鑾鼻西方849公里的海面上，預計未來幾天貼近廣東沿海，對臺灣短期的天氣沒有直接的影響。
溫度部分，氣象局在6點20分針對新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，發布高溫警訊。中午前後新北市是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，需要特別注意。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，中央氣象局「路徑潛勢預測」及「暴風侵襲機率」圖（左圖）顯示，「烟花」颱風將持續增強至「中度」；逐漸朝台灣逼近，雖然紅框範圍（代表預測路徑的不確定性）仍很大，但暴風侵襲的機率大幅提高，也無法排除中心登陸的機率。
吳德榮說，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑（右圖）顯示，各系集成員又往南調，而在通過台灣前，系集成員的分散度較之前明顯收斂，雖仍有一定的不確定性，但與「潛勢預測圖」結論相近，對台威脅加鉅，不排除中心登陸的可能，應速加強防颱。吳德榮指出，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（20、21日）兩天「烟花」外圍輸送的水氣逐日增多；今天在迎風面北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部仍是午後有局部陣雨或雷雨的天氣，明日北台灣降雨增多，逐漸擴大至中部，南部午後仍有局部陣雨。今日各地區氣溫落在，北部24至34度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至35度。
吳德榮說，週四至六（22至24日）「烟花」強襲，伴隨強風豪雨，為各地帶來極大威脅，應依據颱風警報，作好防颱。下週日（25日）起「烟花」將引進「查帕卡」或其殘餘系統，其後緊隨著「西南氣流」，至少持續至下週三（28日），迎風面有累積「致災性」大量降雨的潛勢，其威脅並不小於颱風，應特別注意。