高端疫苗數據漂亮通過EUA 　陳培哲：沒用數字

食藥署19日通過高端疫苗「緊急使用授權」（EUA）並提出「漂亮數據」，但中研院院士陳培哲批評：「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值，他連看都不想看。」而衛福部長陳時中稱，最快8月應該能有少量供應。台北市長柯文哲也質疑：「我看不懂衛福部那一張證書是怎麼一回事？他說允許製造，但與允許注射是不一樣」。





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中央流行疫情指揮中心19日宣布核准高端疫苗專案製造，並透露8月分應該可以有少量供應。不過，柯文哲在防疫記者會中直言：「老實講，我看不懂，很多我的疑問」，並強調：「我看不懂衛福部那一張證書是怎麼一回事？他說允許製造，但與允許注射是不一樣」。





柯文哲提到，高端這件事，像通過EUA的國際疫苗有7支，包括莫德納、BNT、AZ、嬌生、中國、蘇聯等至少7支WHO有認證疫苗，甚至也許未來還會有，而中央宣告高端通過EUA，最快8月就應該能有少量供應，到底那一張證書「是否是台灣版EUA？是或不是？」衛福部要出來說明，這也是全國國都想知道的。





對此，衛福部食藥署長吳秀梅說明，EUA本來就是因應國內緊急事件而開放申請，當然要先取得國內EUA，再進一步向國際申請，不然「自己不敢用，別人怎麼會用？」且食藥署主要負責的是審查產品端，以及後續疫苗生產後，相關檢驗封緘作業，接種分配則由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家決定，當然不一樣。





針對食藥署通過高端疫苗EUA並提出「在高端疫苗組AZ疫苗組原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值的95%信賴區間下限為3.4倍，大於標準要求0.67倍。」而陳培哲直指「這是沒有用的數字，不具有任何參考價值，他連看都不想看。」陳培哲諷刺，放眼全球，也只有台灣這樣做，可說是另類的台灣第一。





陳培哲指出，之前蔡英文總統對外宣示，國產疫苗如欲取得EUA，一定要以國際標準為主，結果食藥署卻弄出一套台灣特有的審查制度「根本是說一套，做一套。」而且在科學上，這項研究數據「一點價值都沒有」，因為抗體校價並不等於實際施打的保護力，校價數據很高，並不代表具有可靠的保護力。





至於指揮中心為何拒絕全程錄影、直播，陳培哲認為，這凸顯出台灣在科學上的保守及集權，在歐美國家中，只要是攸關民眾的重要會議，勢必全程轉播，甚至開放媒體採訪，這是一個國家文明進步的重要指標治標，反觀台灣卻連錄影都做不到。





陳培哲續指，這次會議以壓倒性比數讓高端通過「緊急使用授權」（EUA），一點都不意外，因為所有委員都是食藥署找的，如何證實委員具有代表性，況且食藥署怎可能找人來砸自己的腳。陳培哲認為，政府應該建議重要會議委員的遴選制度，且具有法源依據，避免食藥署都找自己人、或是意見一致的學者。





外界關心蔡英文及副總統賴清德何時會施打國產疫苗？總統府發言人張惇涵19日回應，總統府尊重專家會議依科學專業之審查結果。至於總統、副總統接種國產疫苗，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規畫，若有定案將適時對外說明。



