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疫情升溫還解封　美升級赴英國旅遊警示：勿前往　

▲雖然Delta變種病毒導致的新一波疫情仍在持續，英國仍照原定計畫放寬多數防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然Delta變種病毒導致的新一波疫情仍在持續，英國仍照原定計畫放寬多數防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-20 08:22:48

英國英格蘭地區19日解除大部分針對新冠肺炎的防疫措施，但因變種病毒Delta肆虐，其境內確診人數持續攀升，不顧新一波疫情、冒險解封的做法，也引來不少公衛專家批評。美國疾病控制與預防中心(CDC)與國務院並於當地時間週一提高赴英旅遊警示，警告美國公民應避免前往英國旅行。

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綜合外媒報導，美國CDC在最新的「旅遊健康建議」中，將英國升為最高級的「第4級」，CDC並提醒，由於英國疫情反彈，即使完全接種疫苗也可能感染變種病毒，應避免前往；若真的必須赴英，則要確保在啟程前已完成接種疫苗，在當地也要繼續貫徹配戴口罩、保持社交距離等措施。

美國國務院則在旅行警示中表示，由於新冠疫情，切勿前往英國，並將英國的旅遊警示從第3級的「重新考慮旅行計畫」，提升到第4級的「請勿前往」。

英國在解封前夕的週末，光上週六就新增5萬4000例確診，上週日又再新增4萬7600例，但強生政府仍執意放寬多數限制措施，酒吧、夜店、海灘都湧入大批人潮。不少專家擔憂，解封可能會導致確診數爆增，但英國公衛署(PHE)則強調，疫苗能夠有效預防重症、住院率。

▲解封日當天湧入酒吧、夜店的人潮，讓公衛專家看了相當擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲解封日當天湧入酒吧、夜店的人潮，讓公衛專家看了相當擔憂。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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