英相被爆曾拒封城 前幕僚：他認為死的基本上都超過80歲
英國正面臨Delta變種病毒帶來的新一波疫情危機，首相強生(Boris Johnson)不顧輿論壓力解封的做法也引發爭議。而他的前任高級顧問康明斯(Dominic Cummings)近日接受英媒專訪時，爆料強生去年秋季曾一度駁回再度封鎖的決定，因為他認為「只有80歲以上的老人才會因染疫死亡」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-20 09:12:22｜2021-07-20 11:23:22
根據《英國廣播公司》(BBC)報導，康明斯去年離開強生內閣後，近日首次接受其專訪，大爆強生防疫內幕。康明斯指控，英國在去年秋季確診數增加，但強生不想實施第2次封鎖，因他認為死於新冠肺炎的人，基本上已超過80歲，多於平均壽命，甚至還開玩笑戲稱，感染新冠能活得更久。
康明斯並向BBC分享強生去年10月傳的Whatsapp群組信息，聲稱數據顯示幾乎沒有60歲以下的人去醫院，而且這些人幾乎都活了下來，所以對於英國國民健保署的資料，他再也不買帳了，認為可能需要重新做出調整。
康明斯還加碼透露，先前有跡象顯示新冠病毒已在首相辦公室開始傳播時，強生還想維持與現年95歲的英國女王伊莉莎白二世的例行週會，當時他就警告強生，女王年事已高，若不幸被感染，恐有致死風險，且民眾也被告知應避免不必要的接觸，特別是對長者。
康明斯的爆料引發不少質疑，要求他提供確切證據，他本人聲稱，如果真的進行公開調查，他的許多說法都會得到證實。對此首相府的一位發言人則表示，自大流行開始以來，首相一直在最佳科學建議的指導下，採取必要的行動，來保護人民的生命和生計。
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