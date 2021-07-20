英相被爆曾拒封城　前幕僚：他認為死的基本上都超過80歲

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康明斯並向BBC分享強生去年10月傳的Whatsapp群組信息，聲稱數據顯示幾乎沒有60歲以下的人去醫院，而且這些人幾乎都活了下來，

所以對於英國國民健保署的資料，他再也不買帳了

，認為可能需要重新做出調整。