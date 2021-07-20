影／質詢逐字還原！潘文忠承諾「國手、教練全坐商務艙」

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教育部長潘文忠也於晚間出面認錯，表示自己確實思考不周全，原本是為了選手健康維護，但商務艙座位安排不妥，沒有考量到選手優先，或是選手有個別需求，應該要優先安排。
109年3月總質詢1145逐字還原：
立委洪孟楷：部長請回。再來，就教幾個部分，本席也很關心現在的體育方向、運動政策，而今年 7 月 24 號馬上要來的東京奧運，現在看起來國際奧會已經講了，不管如何，奧運應該一定會辦 。請教現在我們有沒有針對奧運國家代表隊所有的人員來做所謂的疫情防護計畫？如果將來 7 月 24 號一定要前往東京比賽，我們相關的準備現在做得怎麼樣？
教育部長潘文忠：確實現在我們的奧運選手大部分都在國訓中心進行相關訓練，所以這次在防疫的作業 上面是完全依照指揮中心高規格的方式在……
立委洪孟楷：我指的不是現在，我指的是 7 月 24 號的路線前往，包括飛機安排，現在有沒有做最 好的準備了？
教育部長潘文忠：這部分當然正在規劃當中，因為疫情其實一直在變化中。
立委洪孟楷：部長，我只提醒一個部分，2016 年我們拿了一金二銅，2020 年我們當然是要突破這 個目標。我想院長應該也支持、挺一下我們的中華隊嘛？
行政院長蘇貞昌：為這個已經努力很久了。
立委洪孟楷：本席提醒，我們這次在東京奧運有天時、地利、人和。第一、天時，我們跟日本只有 一個小時的時差。地利，我們飛到東京，直飛只要三個小時。人和的部分，我們有最強的中華 代表隊，也因此這次的目標絕對要比上一次更好，這樣可以嗎？
教育部長潘文忠：如剛才院長所提行政院全力支持，包含我們的黃金計畫……
立委洪孟楷：可以、不可以，一句話！
教育部長潘文忠：只要疫情不要去干擾到，我相信我們的選手一定會突破過往的成績。
立委洪孟楷：疫情干不干擾是我們要做最好的防備，你不能燒香拜佛保佑疫情不干擾，是我們有沒 有……
教育部長潘文忠：因為比賽地點是在日本，不是在國內，如果以國內目前疫情的掌握，我想大家應該會 更有把握。
立委洪孟楷：部長，本席特別在今天、在三月的時候就提醒您，如果 7 月 24 號真的有辦奧運，還 有四個月可準備。請教育部、體育署把疫情防護計畫完整，甚至因為飛東京只要 3 小時，尤其 以往我們都說運動員人高馬大，可能坐經濟艙都比較困一點，剛好現在飛機航空業也比較苦哈哈，能不能用哪裡的經費多撥一點？讓我們的選手坐飛機坐得比較寬敞，看是一個人可以坐一 排或怎麼樣？讓大家移動很方便，好嗎？
教育部長潘文忠：現在是選手、教練會坐商務艙，這個已經做好規劃。
立委洪孟楷：全部的選手、教練都坐商務艙？確定？
教育部長潘文忠：是。
立委洪孟楷：全部代表隊選手、教練都坐商務艙？好，我肯定你，謝謝。
行政院長蘇貞昌：但是沒有一個人坐一排的啦。你剛才說一個人坐一排，沒有啦！
立委洪孟楷：也可以，如果沒有商務艙，沒有那麼多艙。院長不要忘記，如果棒球六搶一成功的話 ，我們中華棒球隊也要去。哪一台飛機有那麼多商務艙？
行政院長蘇貞昌：不，一個人坐一排，那是防疫才一個人坐一排。
立委洪孟楷：我現在的意思是大家要坐得寬鬆一點，對不對？
行政院長蘇貞昌：有，就是商務艙。
立委洪孟楷：要照顧選手，你照顧選手，我肯定你，可以嗎？
行政院長蘇貞昌：好。