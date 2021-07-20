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京站員工確診　北市府已展開疫調

▲台北京站時尚廣場與京站威秀昨天深夜，雙雙在臉書公告今（20）日自主停業，稍早台北市政府證實，有一名新冠肺炎確診者在京站威秀工作，已開始著手疫調工作，相關細節於疫調後說明。（圖/翻攝京站時尚廣場臉書）
▲台北京站時尚廣場與京站威秀昨天深夜，雙雙在臉書公告今（20）日自主停業，稍早台北市政府證實，有一名新冠肺炎確診者在京站威秀工作，已開始著手疫調工作，相關細節於疫調後說明。（圖/翻攝京站時尚廣場臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-20 10:15:35

台北京站時尚廣場與京站威秀昨天深夜，雙雙在臉書公告今（20）日自主停業，稍早台北市政府證實，有一名新冠肺炎確診者在京站威秀工作，已開始著手疫調工作，相關細節於疫調後說明。

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台北市府表示，19日晚間11點才接獲確診個案通知，該案工作地點為京站威秀，目前已全面展開疫調，也針對職場接觸者匡列及處理，相關細節待疫調後對外說明。

京站時尚廣場公告，為避免北車地下街感染案風險，同時加強防疫7月20日「全日自主停業一天進行清消」，停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施，以提供更安心的購物及工作環境。

京站威秀也表示，台北京站威秀影城配合防疫，在20日全面關閉進行商場與影城消毒，如已預訂電影場次，官方網路平台訂票尚未取票者，可直接在網路上取消訂票，現場購票、網路訂票已取票取餐者、超過線上退票兩小時規定者，請與影城連繫，可在8月20日前至影城現場進行退款事宜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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