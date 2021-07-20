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名家論壇》阿術克斯／解封的最大敵人是信任

▲防疫3級警戒微解封，卻因瘸國不同調、地方政府各自為政，引發許多混亂，行政院長蘇貞昌11日受訪時則拿颱風假比喻，強調授權地方政府根據當地情況斟酌，調整防疫規定。（圖／行政院提供）
▲防疫3級警戒微解封，卻因瘸國不同調、地方政府各自為政，引發許多混亂，行政院長蘇貞昌11日受訪時則拿颱風假比喻，強調授權地方政府根據當地情況斟酌，調整防疫規定。（圖／行政院提供）

文/阿術克斯

2021-07-20 10:19:18

在全國共同努力下，疫情有明顯控制住了，尤其要感謝辛苦的醫護人員，除了冒著染疫的高風險之外，還要承受高密集的工作量以及壓力，沒有她/他們是不可能辦到的。接下來能不能將警戒降級，解封經濟活動，是大家非常關心的事情，因為台灣的產業有七成是服務業，而有九成以上是中小企業，它們在這段時間所承受的衝擊真的太大太大，甚至有些行業是面臨營收直接歸零，要它們怎麼可能吃得消，也因此全台不斷出現哪一家知名餐廳又倒閉的傷心消息。

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必須要說一件事，以台灣的疫情來說，我們所施行的警戒封鎖程度跟國外比較起來，真的是比較嚴格，就如前陣子的微解封，有很多場所都有條件開放，比如健身房、電影院、美術館、風景區等等，不過游泳池還是沒開放，原因說是不能維持一直戴口罩，當然這樣說也沒錯，游泳時不可能戴口罩，但是其實從科學的資料顯示，一般在游泳池廣泛使用的消毒劑，例如用氯已具有消滅病毒的能力，也有外國媒體報導提到西班牙科學家指出，接觸游泳池或海水，是「極不可能」感染新冠病毒。

這可不是筆者隨便亂講，美國泳池在疫情期間是有開放的，美國疾病控制及預防中心就有發出建議防疫措施指引，包括泳客應保持至少6英尺（約183公分）的社交距離，而泳池設施經營者避免在泳池範圍舉行團體活動、聚會或會議，而在泳池範圍外要時刻戴口罩，但不建議下時水仍使用，因為布面濕水後有可能令人難以呼吸。

再來，美國新澤西州在疫情期間，2020年7月2日全面開放游泳池至2020年12月，統計各機構室內游泳池總共有32萬人次游泳，感染新冠肺炎的人數是零！簡言之，游泳場所只要做好防疫措施跟管理，其環境是非常不利病毒傳播的。但是很抱歉，以台灣的高標準，不容絲毫破綻，而夏天是泳池業的旺季，是要叫這些業者情何以堪。

再來，先前中央頒佈了可以開放餐廳內用的微解封指引之後，到現在也只有澎湖開放，其他縣市還是維持不開放，為什麼會這樣？老實講就是對於台灣社會的不信任，認為公權力不可能做到百分百的監督，認為業者做不到百分百的管理，更認為社會大眾不會百分百遵守規則。游泳池再安全，就是不放心，就是不信任。

要提醒的是，台灣採取高標準的封鎖，確實達到封鎖病毒的成效，但是這樣的勝利，同樣造成非常多人在承擔苦難，而政府的紓困簡直杯水車薪，像經濟部工業局的製造業及其技術服務業薪資及營運資金補貼申請，在7月中就已經用罄預算，公告業者不要再來申請，請問沒申請到的人該怎麼辦？難道疫情趨緩就能夠馬上換回來營收嗎？

總而言之，全面封鎖是最有效的方式，但也是最痛苦的方式，接下來，不管是政府也好，企業也好，尤其是你我每一個老百姓，我們都必須彼此信任，一起團結合作，做好防疫工作，才能成功解封，給你我擁有能夠呼吸生存的空氣。

 

●作者：阿術克斯／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com

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