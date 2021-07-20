名家論壇》阿術克斯／解封的最大敵人是信任

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這可不是筆者隨便亂講，美國泳池在疫情期間是有開放的，美國疾病控制及預防中心就有發出建議防疫措施指引，包括泳客應保持至少6英尺（約183公分）的社交距離，而泳池設施經營者避免在泳池範圍舉行團體活動、聚會或會議，而在泳池範圍外要時刻戴口罩，但不建議下時水仍使用，因為布面濕水後有可能令人難以呼吸。
再來，美國新澤西州在疫情期間，2020年7月2日全面開放游泳池至2020年12月，統計各機構室內游泳池總共有32萬人次游泳，感染新冠肺炎的人數是零！簡言之，游泳場所只要做好防疫措施跟管理，其環境是非常不利病毒傳播的。但是很抱歉，以台灣的高標準，不容絲毫破綻，而夏天是泳池業的旺季，是要叫這些業者情何以堪。
再來，先前中央頒佈了可以開放餐廳內用的微解封指引之後，到現在也只有澎湖開放，其他縣市還是維持不開放，為什麼會這樣？老實講就是對於台灣社會的不信任，認為公權力不可能做到百分百的監督，認為業者做不到百分百的管理，更認為社會大眾不會百分百遵守規則。游泳池再安全，就是不放心，就是不信任。
要提醒的是，台灣採取高標準的封鎖，確實達到封鎖病毒的成效，但是這樣的勝利，同樣造成非常多人在承擔苦難，而政府的紓困簡直杯水車薪，像經濟部工業局的製造業及其技術服務業薪資及營運資金補貼申請，在7月中就已經用罄預算，公告業者不要再來申請，請問沒申請到的人該怎麼辦？難道疫情趨緩就能夠馬上換回來營收嗎？
總而言之，全面封鎖是最有效的方式，但也是最痛苦的方式，接下來，不管是政府也好，企業也好，尤其是你我每一個老百姓，我們都必須彼此信任，一起團結合作，做好防疫工作，才能成功解封，給你我擁有能夠呼吸生存的空氣。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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