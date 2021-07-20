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戴資穎住處惹議　呂秋遠怒嗆公開「官員飯店」：瞻仰一下

▲戴資穎住宿的飯店。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲戴資穎住宿的飯店。（圖／翻攝自戴資穎IG）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 10:28:28

台灣國手陸續搭乘包機前往日本參加東京奧運，但卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，與先前政府承諾的待遇不同。在世界球后戴資穎發聲後，引爆外界怒火，包括總統蔡英文與行政院長蘇貞昌等人都立即道歉，試圖平息輿論。而除了班機之外，戴資穎下榻飯店曝光後又掀起討論，對此，律師呂秋遠也喊話體育署公開官員所住飯店，「瞻仰一下我的納稅錢花到哪裡？」

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對於選手搭乘經濟艙、住3星飯店的爭議，呂秋遠昨（19）晚在臉書發文評論時先反諷地表示，「不過就是個商務艙嘛！商務艙，就是位子比較大一點、座位比較柔軟一點、餐點比較好一點、下飛機的時候可以快一點，但是，票價要比起經濟艙高上將近一倍，奧運選手要堅持商務艙，是什麼意思、是什麼心態呢？」

接著話鋒一轉，呂秋遠指出「好喔！那麼，既然沒什麼不同，各位執行長、官員、教練們幹嘛搶著坐？是你們要比賽膩？」強調自己身為納稅人，寧願把稅金花在給選手座艙升等，而不是給官員們坐商務艙。

呂秋遠認為，「這件事情的癥結點，是政府如何尊重選手的問題。為什麼安排座位的時候，會『忘記』尊重選手，而是記得『尊重』長官與教練？而這些長官與教練，在看到自己坐商務艙的安排以後，不會有一點不好意思，覺得自己德不配位？這件事情突顯的問題，不是在於區區經濟艙與商務艙的票價或待遇，而是政府怎麼對待選手，每次都講，每次都不改，現在是怎樣？」

呂秋遠再次強調，「這件事從來就是尊重選手與官僚作風的問題，不是商務艙很厲害、選手渴望去坐、所以爆料的問題，好嗎？」呂秋遠最後也直言戴資穎住的飯店「非常像是我小學畢業旅行住的房間」，點名體育署「至少現在可以先公開選手以外的人，住的飯店房間等級，讓我們瞻仰一下我的納稅錢花到哪裡，可以嗎？」

▲戴資穎解釋住宿地離場館近，「是非常好的事情」。（圖／翻攝自戴資穎Instagram）
▲戴資穎解釋住宿地離場館近，「是非常好的事情」。（圖／翻攝自戴資穎Instagram）
不過對於選手住宿地點的選擇，體育署解釋扣除2020東奧籌備會承租的飯店，羽球代表隊下榻的地點是距離羽球競賽場館最近的一間，這是主要的考量。而戴資穎今早也在IG發文澄清，「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽」。（編輯：倪浩軒）

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