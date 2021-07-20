戴資穎住處惹議　呂秋遠怒嗆公開「官員飯店」：瞻仰一下

我是廣告 請繼續往下閱讀
接著話鋒一轉，呂秋遠指出「好喔！那麼，既然沒什麼不同，各位執行長、官員、教練們幹嘛搶著坐？是你們要比賽膩？」強調自己身為納稅人，寧願把稅金花在給選手座艙升等，而不是給官員們坐商務艙。
呂秋遠認為，「這件事情的癥結點，是政府如何尊重選手的問題。為什麼安排座位的時候，會『忘記』尊重選手，而是記得『尊重』長官與教練？而這些長官與教練，在看到自己坐商務艙的安排以後，不會有一點不好意思，覺得自己德不配位？這件事情突顯的問題，不是在於區區經濟艙與商務艙的票價或待遇，而是政府怎麼對待選手，每次都講，每次都不改，現在是怎樣？」
呂秋遠再次強調，「這件事從來就是尊重選手與官僚作風的問題，不是商務艙很厲害、選手渴望去坐、所以爆料的問題，好嗎？」呂秋遠最後也直言戴資穎住的飯店「非常像是我小學畢業旅行住的房間」，點名體育署「至少現在可以先公開選手以外的人，住的飯店房間等級，讓我們瞻仰一下我的納稅錢花到哪裡，可以嗎？」
不過對於選手住宿地點的選擇，體育署解釋扣除2020東奧籌備會承租的飯店，羽球代表隊下榻的地點是距離羽球競賽場館最近的一間，這是主要的考量。而戴資穎今早也在IG發文澄清，「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。選手村離球場50分鐘，但現在住的地方離場館只要10分鐘，不管賽前賽後都可以有更多的時間休息去準備比賽」。（編輯：倪浩軒）