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外交突破！立陶宛將設歐洲唯一「台灣代表處」

▲外交部長吳釗燮宣布將成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲首個以「台灣」為名的辦事處。（圖／翻攝自外交部直播）
▲外交部長吳釗燮宣布將成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲首個以「台灣」為名的辦事處。（圖／翻攝自外交部直播）

記者呂炯昌／台北報導

2021-07-20 11:06:29｜2021-07-20 11:20:06

外交部今（20）日上午舉行記者會，宣布將正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲國家首個以「台灣」為名的辦事處，但是外交部長吳釗燮表示，其他歐洲駐館並不會改名。隨後美國在台協會（AIT）也發文肯定駐立陶宛台灣代表處設立。

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吳釗燮在記者會上宣布，我國將在立陶宛首都設立「駐立陶宛台灣代表處」，目前外交部正積極展開各項準備工作。吳釗燮指出，立陶宛是波羅的海國家，土地面積是台灣1.8倍大，人口約280萬人，不僅是「經濟合作暨發展組織」OECD成員國，更是歐盟跟北約成員國，具有雄厚的工業實力，在科技、雷射、衛星及資訊產業等都有相當優勢。

吳釗燮說，近年來立陶宛致力於發展金融科技創新，最近被評選為前30名吸引外資潛力的城市；而立陶宛政府也宣佈在今年秋天要來台灣設處的消息，相信台灣跟立陶宛雖然距離遙遠，但人民友誼等各領域合作都將持續加快。

吳釗燮指出，駐索馬利蘭代表處是第一個以台灣為名的代表處，「駐立陶宛台灣代表處」則是第一個以台灣為名的歐洲外館，其他歐洲外館不會改名。

對於立陶宛將到台灣設立辦事處一事，吳釗燮表示，高度歡迎立陶宛今年底在台設處的立場，這對於兩國關係可以帶來更正面發展。至於立陶宛來台設辦事處的程序，吳釗燮表示，歡迎立陶宛來台設處，但這涉及到立陶宛國內的法令修訂，我們表示尊重，屆時會在立陶宛同意且時機成熟時再來向外界說明。

AIT稍後也發布新聞稿指出，美國肯定「駐立陶宛台灣代表處」的設立協議。所有國家都應享有與台灣締結更緊密關係及拓展合作的自由，台灣是先進的民主政體、主要的經濟體，也是世界上一股良善的力量。隨著台灣鞏固其國際夥伴關係，並努力應對新冠疫情、投資審查及供應鏈韌性等全球挑戰，美國始終致力於以符合美國「一中」政策的方式支持台灣。我們與朋友及盟友站在一起，共同在全球促進我們共享的繁榮、安全及價值。

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