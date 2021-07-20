「烟花」估下午轉中颱！登陸機率大增 最快明天發布海警
中央氣象局表示，今（20）日上午8點第７號颱風「查帕卡」已經增強為中颱，「烟花」颱風最快將在今天下半天轉為中颱，週三（21日）清晨到上午有機會發布海上颱風警報，不排除有登陸台灣的可能。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-20 11:21:42｜2021-07-20 11:24:06
中央氣象局簡任技正伍婉華指出，「烟花」颱風外圍環流將在週三開始影響台灣，環流大、移動速度慢，會對台灣天氣造成顯著影響。目前「烟花」颱風早上8點在距離台北東方940公里海面上，最新路徑預測有往「北部陸地與近海」方向移動，有機會登陸台灣。
天氣部分，伍婉華表示，週四（22日）到週六（24日）「烟花」會影響台灣天氣最嚴重，週四中部以北、東北部有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，其他地區則有短暫陣雨，週五、六中部以北、東北部、南部山區將出現豪雨以上等級降雨，其他地區也有局部大雨。週六到週日（25日）馬祖地區也會受到影響，
伍婉華說，「烟花」颱風持續增強，預估下半天就會轉為中颱，第７號颱風「查帕卡」稍早已經增強為中颱，目前位置在鵝鑾鼻西南方870公里的海面上，預估未來向北緩慢移動，再往西方前進，未來強度是否減弱，或是將併入季風環流中，還需要觀察。