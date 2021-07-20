COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「烟花」估下午轉中颱！登陸機率大增　最快明天發布海警

▲中央氣象局表示，今（20）日上午8點第７號颱風「查帕卡」已經增強為中颱，「烟花」颱風最快將在今天下半天轉為中颱，星期三清晨到上午有機會發布海上颱風警報，不排除有登陸台灣的可能。（圖/氣象局提供）
▲中央氣象局表示，今（20）日上午8點第７號颱風「查帕卡」已經增強為中颱，「烟花」颱風最快將在今天下半天轉為中颱，星期三清晨到上午有機會發布海上颱風警報，不排除有登陸台灣的可能。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-20 11:21:42｜2021-07-20 11:24:06

中央氣象局表示，今（20）日上午8點第７號颱風「查帕卡」已經增強為中颱，「烟花」颱風最快將在今天下半天轉為中颱，週三（21日）清晨到上午有機會發布海上颱風警報，不排除有登陸台灣的可能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局簡任技正伍婉華指出，「烟花」颱風外圍環流將在週三開始影響台灣，環流大、移動速度慢，會對台灣天氣造成顯著影響。目前「烟花」颱風早上8點在距離台北東方940公里海面上，最新路徑預測有往「北部陸地與近海」方向移動，有機會登陸台灣。

天氣部分，伍婉華表示，週四（22日）到週六（24日）「烟花」會影響台灣天氣最嚴重，週四中部以北、東北部有陣雨或雷雨，可能出現局部大雨，其他地區則有短暫陣雨，週五、六中部以北、東北部、南部山區將出現豪雨以上等級降雨，其他地區也有局部大雨。週六到週日（25日）馬祖地區也會受到影響，

伍婉華說，「烟花」颱風持續增強，預估下半天就會轉為中颱，第７號颱風「查帕卡」稍早已經增強為中颱，目前位置在鵝鑾鼻西南方870公里的海面上，預估未來向北緩慢移動，再往西方前進，未來強度是否減弱，或是將併入季風環流中，還需要觀察。

 

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
26.67%73.33%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
8.42%91.58%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.55%25.45%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
41.61%58.39%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.91%15.09%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀