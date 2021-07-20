設立陶宛辦事處　民進黨團：以台灣為名意義重大

我國將以台灣為名，在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，消息一出，不少人肯定台灣外交成果。民進黨立法院黨團今（20）日召開記者會談及此事，黨團書記長羅致政說，台灣之前在非邦交國設處，除了最近的索馬利蘭以外，其他都是用台北為名，此次是用台灣，更符合現狀也凸顯台灣的地位，意義重大。

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談到我國將在立陶宛設辦事處，羅致政說，這是非常值得高興的事情，而代表處是以「台灣」為名，非像之前所有非邦交國設處，除了最近的索馬利蘭，其他都是以「台北」為代表，這樣的新做法更符合台灣的現狀，也更凸顯台灣國際政治角色的地位，他也提到，代表處的英文名稱有「the」，這是代表唯一的意思，凸顯唯一有官方性質的代表處，這都相當重要。

羅致政表示，台灣人最近對立陶宛親近感加深，除了口罩、疫苗互相捐贈以外，相信台灣跟立陶宛是一種天然夥伴，從地理環境、價值各方面都是如此，他提到，立陶宛被大國霸凌的歷史紀錄，與台灣被殖民又被中國霸凌一樣，所以這兩個國家對霸凌都有強烈感受，更重要的是，雙方都對自由民主人權有堅持，尤其在蘇聯共產集團瓦解，波羅的海三小國用公投方式手牽手串連三個國家，展現人民意志，台灣也從中獲得啟發。

羅致政說，這是讓人值得慶賀的時刻，期待很快就能看到立陶宛設立代表處在台灣，增進雙方關係，他提到，民進黨立委邱志偉是台灣立陶宛國會聯誼會會長，在他的帶領下，兩國會有更多交流，疫情和緩後也會有實質來往，對於兩國之間會有很大幫助。

羅致政也說，台灣在國際外交進展是一步一步突破，從官方到非官方，從政府努力到民間協助，大家會繼續努力，民進黨團戰在立院立場，也會支持外交部門及行政部門持續拓展。