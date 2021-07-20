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高雄女雨天涉水被電暈　台電檢測養工處路燈可能漏電

▲女子涉水行經變電箱及路燈處就突然倒下。（圖／翻攝畫面）
▲女子涉水行經變電箱及路燈處就突然倒下。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-20 11:49:32｜2021-07-20 12:08:07

昨（19）日下午5點18分至晚間7點左右，瞬間豪大雨灌進高雄，造成市區多處積淹水，一名女子涉水行經鳳山區三民路停車場前突然倒地，疑似被電暈，送醫前一度失去呼吸心跳，經院方用葉克膜救回，目前仍在醫院觀察中，台電今日指出，經現場勘查養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），非屬台電配電設備漏電所致

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台電今日上午派員前往現場了解，經會同警方、當地里長、高雄市議員、養工處人員及養工處路燈維護承攬商現場會勘量測，先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體結果無警示聲表示無電，另量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲表示有電，再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特（表示有電），請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測結果為0伏持（表示無電），因此確認女子電暈倒地原因，非屬台電配電設備漏電所致。

漏電的線路是否為路燈，高雄市工務局養工處路燈工程科科長朱官富現場指出，現場有警察局監視系統的電源控制台、綠色變電箱為台電民生用電、以及區公所等單位的線路，目前現場電源相關的總開關都已經關掉，路燈也不會亮，現場沒有漏電疑慮，至於造成民眾觸電的確切原因還是要請機電技師再檢測調查。

▲高雄市工務局養工處路燈工程科科長朱官富指出，目前現場所有電源均已關閉，造成民眾觸電的確切原因還是要請機電技師再檢測調查。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市工務局養工處路燈工程科科長朱官富指出，目前現場所有電源均已關閉，造成民眾觸電的確切原因還是要請機電技師再檢測調查。（圖／翻攝畫面）
 

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