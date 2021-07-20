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看好了世界！網友給戴資穎入住飯店刷5星好評：手動升級

▲台灣奧運選手的待遇引發外界關注，大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）
▲台灣奧運選手的待遇引發外界關注，大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）

編輯中心/綜合報導

2021-07-20 11:56:15

中華代表團陸續搭乘包機前往日本，準備迎戰東京奧運。在世界球后戴資穎曝光自己搭乘經濟艙、入住飯店房間照片的消息後，台灣選手參賽的待遇問題引發外界關注。而就有大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google評論頁面留下5星好評，「手動升級」飯店星等替戴資穎另類打氣。

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▲戴資穎住宿的飯店。（圖／翻攝自戴資穎IG）
▲戴資穎住宿的飯店。（圖／翻攝自戴資穎IG）
戴資穎所住房間的照片曝光後，不少人覺得「太陽春」，像網紅律師呂秋遠就直言「非常像是我小學畢業旅行住的房間」。許多網友替戴資穎心疼，不過體育署解釋選擇讓選手入住「Marroad Inn」飯店是因為距比賽場館近，而戴資穎今（20）早也在IG發文澄清，「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情」。

不過仍有許多網友不捨戴資穎，紛紛湧入到「Marroad Inn」的Google評論頁面留下5星好評，並留言表示「趕緊來幫戴姊升等成五星」、「手動幫球后升級五星」、「金牌球后奧運住的飯店怎麼可能只有三星」、「我們可以把星星校正回歸」、「下次到東京一定會考慮入住，畢竟是中華台北體協幫羽球世界冠軍戴姐訂的房間」、「我是為小戴按五星的」。而截至寫稿時間為止，「Marroad Inn」的Google評論已經從昨天的3.3星「升級」到3.6星，且仍有網友在狂刷5星評論。

▲大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）
▲大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）
▲大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）
▲大批網友湧入戴資穎下榻飯店的Google頁面狂刷5星好評。（圖／翻攝自Google評論）
PTT也有網友發文表示，「全力給選手飯店google5星不就解決了？」直呼現在的3星不代表以後也是3星，認為動用網路力量給選手住的飯店5星評價，就可以改變風向。讓其他鄉民笑稱「真的是天才」、「有創意」、「聰明」、「有點厲害」。（編輯：倪浩軒）

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