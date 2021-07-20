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貝佐斯也要上太空了！行前專訪　坦言「很興奮」

▲美國亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯，將在20日搭乘自家公司的太空船，進行首次太空之旅，全球矚目。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯，將在20日搭乘自家公司的太空船，進行首次太空之旅，全球矚目。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-20 11:54:28｜2021-07-20 11:56:09

繼英國億萬富豪兼維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)後，美國亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)，20日也將搭乘自家旗下「藍源」(Blue Origin)公司的太空船，進行首次太空旅行，他在出發前夕接受外媒訪問時表示，自己感到非常興奮與好奇，相信會是場很棒的體驗。

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綜合外媒報導，貝佐斯將搭乘藍源公司的太空船「新謝波德號」(New Shepard)，於美東時間20日上午8時(台北時間20日晚間9時)，從德州西部沙漠中的一號發射場(Launch Site One)發射升空，計劃飛越國際承認的地球與太空分界線，即海拔約100公里的卡門線(Karman line)，切身體驗在太空中「失重」的感覺，整個過程預計將花上11分鐘。

貝佐斯週一(19日)接受美國媒體訪問時表示，自己並不感覺很緊張，而是充滿興奮與好奇，想知道自己經過這趟特別的旅程後，會學到哪些東西，也對充實的訓練、太空設備和團隊有信心。

這趟太空之旅，有3個人將和貝佐斯同行，首先是82歲的前女飛行員威莉‧馮克(Wally Funk)，時隔近60年，終於能一圓登上太空的夢想，不再受性別侷限。第2位則是年僅18歲的荷蘭富二代奧利佛‧戴門(Oliver Daemen)， 他父親是荷蘭知名企業家、Somerset Capital Partners投資公司的總裁Joes Daemen，在以競標金額第二高的身分獲得遞補座位後，又將機會讓給兒子。最後一位幸運兒，則是貝佐斯的親兄弟馬克(Mark Bezos)。

如果此趟飛行任務成功，「藍色起源」將創下同時運載史上最年長與最年輕乘客上太空的紀錄。這次旅程是在布蘭森團隊搭乘「團結號」(VSS Unity)升空後9天進行，預計將再為人類探索太空設下新里程碑。

近年太空之旅的話題越來越熱門，布蘭森、貝佐斯、馬斯克(Elon Musk)等全球知名富豪，陸續成立自己的太空公司，投入太空商業旅行的研發，雖然因所費不貲而被批評者認為，終究只是為有錢人服務，但不可否認的是，他們確實替非太空專業背景出身的人，提供了圓夢的機會。馬斯克更發下豪語，希望有朝一日能達到將人類送至火星、甚至成功殖民的夢想。

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