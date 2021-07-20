COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

遠銀股東會通過股利0.517元　並擬引進數位金融策略夥伴

▲遠東銀行今年總資產拚突破7000億元，股東會也通過百億私募案，擬引進策略投資人。（圖／記者顏真真攝）
▲遠東銀行今年總資產拚突破7000億元，股東會也通過百億私募案，擬引進策略投資人。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-07-20 12:06:57

遠東銀行今 (20 ）日舉行股東會，通過普通股每股配發0.517元股利，包括0.326元現金股利及0.191元股票股利，現金股利發放率約45%，同時選出第11屆董事11席。另也通過未來一年內辦理私募增資100億元。遠東集團董事長、也是遠東銀行副董事長徐旭東表示，私募目標將引進國外策略夥伴，並鎖定數位金融業者；總經理周添財也強調「我們合作對象不排除任何地區的金融機構」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
遠東銀行今日會中除向股東報告前一年度的營運績效，也傳達深耕數位金融與強化獲利量能策略之階段執行成果及未來計畫，在變局中開新局，持續追求長期穩健增長的經營目標。展望2021年，遠東銀董事長侯金英認為企業面對疫情後新常態，變動性與無法預測性成為主要挑戰。

徐旭東會中也不忘喊話：「投資者要投資遠銀，遠東銀行是很好的金融股」，遠東銀行更有3大目標，第一，數位化，企業不走向數位化，很難走向下一步，數位創新也是遠東銀行近年品牌發展主軸，除持續推升全行數位化，行動銀行與i申請等自動化交易平台不斷升級，創下離櫃率95%、數位獲客率72%的新記錄；第二，資產穩定成長，如此才能穩扎穩打，遠東銀行秉持長期穩健成長的核心策略，總資產於今年底目標突破新台幣7000億元；第三，獲利能力良好。

徐旭東也提到，遠東銀行屬於中型銀行，可進可退很有彈性，並要持續向外發展，目前越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場，股東會也授權私募百億元增資案，將作為引進國外策略夥伴，特別是數位金融。

徐旭東還透露有很多國外業者對台灣市場很有興趣，主要是台灣人才一流，台灣有很多很具未來前景的企業機構，如半導體是世界最好，台灣也有很多產業都在國際間享有名氣，如果能夠更開放，可以協助更多國外企業在東南亞、中國大陸的發展。

遠東銀行今日股東會也順利選出第11屆董事11席，法人代表部分，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德當選；自然人董事部份則一如以往為徐旭東；獨立董事部份，則由張秀蓮、王小蕙、林寶樹當選，其中陽明交通大學講座教授林寶樹為新任獨董，從董事名單可看出，女性董事則維持3席。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

可以
不可以
26.67%73.33%
2021-07-20-2021-07-23

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
8.42%91.58%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
74.55%25.45%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
41.61%58.39%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

84.91%15.09%
2021-07-18-2021-07-20
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀