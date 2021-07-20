遠銀股東會通過股利0.517元　並擬引進數位金融策略夥伴

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徐旭東會中也不忘喊話：「投資者要投資遠銀，遠東銀行是很好的金融股」，遠東銀行更有3大目標，第一，數位化，企業不走向數位化，很難走向下一步，數位創新也是遠東銀行近年品牌發展主軸，除持續推升全行數位化，行動銀行與i申請等自動化交易平台不斷升級，創下離櫃率95%、數位獲客率72%的新記錄；第二，資產穩定成長，如此才能穩扎穩打，遠東銀行秉持長期穩健成長的核心策略，總資產於今年底目標突破新台幣7000億元；第三，獲利能力良好。
徐旭東也提到，遠東銀行屬於中型銀行，可進可退很有彈性，並要持續向外發展，目前越南辦事處與預計啟動的新加坡辦事處站穩東協市場，股東會也授權私募百億元增資案，將作為引進國外策略夥伴，特別是數位金融。
徐旭東還透露有很多國外業者對台灣市場很有興趣，主要是台灣人才一流，台灣有很多很具未來前景的企業機構，如半導體是世界最好，台灣也有很多產業都在國際間享有名氣，如果能夠更開放，可以協助更多國外企業在東南亞、中國大陸的發展。
遠東銀行今日股東會也順利選出第11屆董事11席，法人代表部分，由侯金英、王孝一、鄭澄宇、吳均龐、鍾聰明、許士軍、俞明德當選；自然人董事部份則一如以往為徐旭東；獨立董事部份，則由張秀蓮、王小蕙、林寶樹當選，其中陽明交通大學講座教授林寶樹為新任獨董，從董事名單可看出，女性董事則維持3席。