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巷仔內／同樣面對鄰國強權　台灣與立陶宛關係升溫

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，為開拓外銷市場，避免在政治上受制於中國，正規劃在台灣等東亞國家成立代表處。（圖／取自twitter.com/LithuaniaMFA）
▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯表示，為開拓外銷市場，避免在政治上受制於中國，正規劃在台灣等東亞國家成立代表處。（圖／取自twitter.com/LithuaniaMFA）

記者呂炯昌／特稿

2021-07-20 14:16:36｜2021-07-20 14:48:27

外交部長吳釗燮今（20）日上午舉行記者會，宣布將正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲國家首個以「台灣」為名的辦事處，美國在台協會（AIT）也肯定台灣將在立陶宛設立代表處。回顧歷史，台灣與立陶宛都曾遭周遭國家殖民統治，至今仍面臨強權威脅，兩國擁有共同的慘痛歷史成為關係發展的契機。

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立陶宛首都是維爾紐斯(Vilnius)，國土西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望，全國總人口不到300萬人，比台北市還少。立陶宛長期遭受周邊鄰國欺凌，遭到俄羅斯、波蘭與德國入侵過。1655年維爾紐斯遭到沙俄佔領，更是立陶宛史上首都首度遭外敵佔領。

1944年蘇聯派兵佔領立陶宛，成立「立陶宛蘇維埃社會主義共和國」並加入蘇聯。如同帝俄統治時期，蘇聯統治下禁止一切立陶宛的國家象徵，並透過秘密警察監視人民一舉一動。在蘇聯高壓統治下，立陶宛仍不放棄獨立,1989年8月23日，波羅的海三國舉行了「波羅的海之路」示威活動，200多萬人手拉手，從愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)到立陶宛首都維爾紐斯組成一條650公里長人龍，高呼「自由」、「脫離蘇聯」、「俄羅斯人從波羅的海滾出去」等口號。1991年9月6日，蘇聯因內部政治動盪加劇，已無法阻止立陶宛獨立，終於承認立陶宛獨立。

立陶宛獨立後積極加入國際組織，包括歐盟、世貿、聯合國與北約組織，尤其加入北約能夠透過集體防衛力量對抗俄羅斯再度入侵。立陶宛自命為對抗專制的前線國家，也支持其它國家對抗專制國家，不只反對歐盟購買俄羅斯製造的Sputnik V疫苗，認為俄羅斯利用疫苗作為統治與分裂世界的武器，更表態退出中國主導的歐洲「17+1」機制；針對中資想投資境內克萊佩達港(Klaipeda Port)，立陶宛總統與軍方也曾表態反對，擔憂若中國掌控港口，在危機時刻就能製造障礙，阻撓北約增援部隊抵達、軍事裝備和貨物的投送。

為了避免經濟過度依賴，導致政治上受制於中國，立陶宛政府規劃多角化經營與印太國家關係。台灣為亞洲重要經濟體，同樣面臨周邊強權的軍事威脅，因此台灣、立陶宛惺惺相惜，在經貿領域獲得進展。

若我國真的能以「台灣」名義在立陶宛設立辦事處，對我國而言，這是一項外交突破，尤其中國全面壓縮我國外交生存空間下實屬不易；對立陶宛而言，台灣在當地設立辦事處再度展現該國不畏懼強權的決心，特別是中國以強硬手段處理香港與新疆維吾爾族問題後，歐洲更國更加關注亞洲情勢，立陶宛以行動證明與其他支持民主、人權的盟邦站在一起。

不過，台灣與立陶宛雙邊關係仍以經貿發展、民主經驗分享為主；在軍事上，立陶宛與台灣相距甚遠，北約在立陶宛輪流駐軍提供安全保障，台灣能提供軍事援助相當有限。

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