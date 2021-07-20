巷仔內／同樣面對鄰國強權　台灣與立陶宛關係升溫

外交部長吳釗燮今（20）日上午舉行記者會，宣布將正式成立「駐立陶宛台灣代表處」，這是我國在歐洲國家首個以

「台灣」為名的辦事處，美國在台協會（AIT）也肯定台灣將在

立陶宛設立代表處。回顧歷史，台灣與立陶宛都曾遭周遭國家殖民統治，至今仍面臨強權威脅，兩國擁有共同的慘痛歷史