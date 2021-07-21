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吳宗憲不想錄影！自爆「工作心態」變了　吳姍儒曝新計畫

▲《小明星大跟班》重新開錄，吳宗憲（右）不想錄影，吳姍儒（左）曝明年新計畫。（圖／中天提供）
▲《小明星大跟班》重新開錄，吳宗憲（右）不想錄影，吳姍儒（左）曝明年新計畫。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-21 08:00:00

先前因疫情影響，演藝圈許多人面臨通告停擺，如今隨著微解封，電視台節目陸續開錄，其中《同學來了》、《小明星大跟班》17日在嚴謹的防疫控管下，開放進棚錄影。對於停工近2個月，吳姍儒坦言因為與外界失聯太久，擔心自己變得不擅長講話，但一旁的吳宗憲似乎尚未收心。

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吳姍儒緊張地說：「會不會等下拿著麥克風不知道講什麼，再加上偉忠哥又要來（探班），我頭真的好暈啊！」不過吳宗憲則頻頻說著：「不想錄影，看到辣妹我也是心如止水。」認為必須在生活中找到樂趣：「老外是用時間工作、生活，台灣人則是用時間工作、休息，生活跟休息是不一樣的。」笑說要改變生活模式：「就是維持這種不太愛工作的心態，這樣是最快樂的。」吳姍儒聽到後則哭笑不得：「他入行40年，我都還沒活過40歲，沒有他那種程度的認知和豁達。」而吳姍儒在居家防疫期間，仍不忘持續寫作，預計要在明年1月出版新書，另外她經營的網紅咖啡廳，也在眾多藝人朋友的熱心宣傳下，挺過艱難的時刻。

▲吳姍儒拍內衣廣告解放酥胸。（圖／翻攝吳姍儒臉書）
▲吳姍儒將推出新書。（圖／吳姍儒臉書）
另外《同學來了》主持人納豆透露，自己宅在家時常與女友依依大啖美食、放閃，不過廚藝卻沒有進步：「平常都是女友依依煮的，我的洗碗功力也因此大增，洗碗洗出心得，完全不排斥。」談及復工，安心亞也謹慎看待：「疫情還沒鬆綁，還是要非常小心。」而阿Ken則是透過直播分享，為工作首次嘗試快篩的心情：「當下有點緊張，第一次這樣子自己侵犯自己的鼻子，多了新的人生體驗，覺得自己更成熟了！」

▲安心亞（中）謹慎看待防疫，右為納豆，左為阿Ken。（圖／中天提供）
▲安心亞（中）謹慎看待防疫，右為納豆，左為阿Ken。（圖／中天提供）
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