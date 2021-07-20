名家論壇》蕭徐行／吳敦義打臉　國民黨又陷危機

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吳敦義表示全民調或許可測知民意走向，但等於把國民黨的候選人交給敵對政黨來決定，「當時王金平與我都不贊成全民調，因為風險一定超高，但有五位候選人都主張採用全民調，我也只能尊重參選人」。這段言詞本身就充滿了矛盾，前言已經有一半以上的五個人贊成採取全民調，那麼願賭服輸，哪能以事後總統敗選的結果論，反過來批評全民調的不當，再說民進黨2020年的總統初選也是採取全民調的競選方式，吳主席怎麼沒有批評之呢？可見得全民調方式並不是造成當年國民黨連立委選舉都兵敗如山倒的主因。總統及立法委員候選人提名的不適當、黨中央選舉操作不當、對於國政不能接地氣以及國民黨改革的不符人心，恐怕才是失敗的主因。
如果副總統如同書中強調的「不贊成以全民調決定總統參選人」，那麼當初在提名階段就應該強力反對或是辭職以明志；但是黨中央卻推給多數候選人支持全民調，所以不得不採用，那不是「鄉愿」就是「卸責」，結果把一場可能會贏的選舉搞到總統與立法權兩輸的局面，敗軍之將不自我反省，反而要怪東怪西，推卸責任，這樣的政治人物怎麼可能會贏得選民的信任與支持呢？
毫無疑問，韓國瑜跳槽選總統以及競選過程的荒腔走板是民眾不信任他的主要原因；然而，國民黨的敗選與總統、立委的雙輸之局，在基層來看黨中央都要負起最大的責任。總統初選過程，吳主席一直被認為個人有私，後來的韓國瑜、郭台銘接連跳下來，甚至造成郭台銘先生拂面而去，不是都是黨中央恣意操作的結果？再說不斷引起風波的不分區立委名單，使得外界罵聲連連，也造成很多支持者不願投票給國民黨，難道吳主席不需要對此負起責任？競選期間提不出任何好的政策與政綱，難道當中央都不必負責任？2020總統選舉、立委選舉、政黨選舉，國民黨全數落敗。主席吳敦義當時提出總辭，為這次敗選負責。卻沒有對於這次國民黨的荒腔走板向支持者致歉。
國民黨當政者始終未能認清，2018年國民黨在九合一地方選舉的勝選是拜「討厭民進黨」選民的力量，並非民眾轉而支持認同國民黨。可惜國民黨沒有趁當初政黨支持度上升，民氣可用之際，全力的接地氣，提出民眾能接受的政見與理念，並且貫徹黨務改革，加上許多政治人物以為乘著「韓流」的崛起，能從中獲得執政的好處，乃為了爭奪立委提名搞得吃相難看，導致民眾唾棄國民黨。
如今，民意調查顯現「討厭民進黨」的氣氛再起；但是國民黨的積弱不振與不爭氣使得民眾轉而支持「小藍」的民眾黨，這對於國民黨想要東山再起構成了極大的威脅。這根本的原因就是國民黨「做得不好」與「做得不認真」所致。今年疫情期間，國民黨對於防疫無從著手，一切監督政策都落在民眾黨之後，又提出民眾都覺得莫名所以的口號與作為，這樣沒有中心思想，又不接地氣的政黨自然被民眾漸漸放棄。然而，今天國民黨的困境與毛病不是今日才造成的，其實在2016年民進黨蔡英文政府上台後，甚至在馬英九總統任內就已經存在，但是這麼多年了，國民黨的頭人們可有做了甚麼積極改革的工作呢?
國民黨敗選的原因很多重，並非單一人士所該單獨承擔者；然而如此大辣辣的出書把責任歸咎於他人的舉動還真令人歎為觀止。這樣公開的推卸責任，有沒有想到選民是怎樣觀察？這樣的直接打臉國民黨，除了讓國民黨得不到民進黨施政不佳的政治紅利，也會讓支持者越來越唾棄國民黨而走向民眾黨，這是國民黨的重大危機。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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