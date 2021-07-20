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秘魯大選結果出爐　左翼候選人險勝右派民粹代表

▲秘魯6月6日舉行總統大選第2輪投票，右派民粹候選人藤森惠子指控計票舞弊，當局重新檢視爭議選票後，今天宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約(中)當選總統。（圖／美聯社／達志影像）
▲秘魯6月6日舉行總統大選第2輪投票，右派民粹候選人藤森惠子指控計票舞弊，當局重新檢視爭議選票後，今天宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約(中)當選總統。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-20 12:34:53

（中央社利馬19日綜合外電報導）秘魯6月6日舉行總統大選第2輪投票，右派民粹候選人藤森惠子指控計票舞弊，當局重新檢視爭議選票後，今天宣布出身學校教師的左翼候選人卡斯蒂約當選總統。

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秘魯6週前舉行第2輪投票，計票結果極度膠著，「全國選舉評審委員會」（National Jury of Elections）今天宣布現年51歲的工會領袖卡斯蒂約（PedroCastillo）勝出，藤森惠子（Keiko Fujimori）因此面臨迫在眉睫的貪污指控審判。

全國選舉評審委員會主席沙拉斯（Jorje LuisSalas）在簡短的線上儀式中說：「我宣布卡斯蒂約成為秘魯總統。」

根據計票，卡斯蒂約得票率50.12%，以大約4.4萬張選票的差距，擊敗前總統藤森謙也（AlbertoFujimori）的女兒藤森惠子。藤森惠子稍早表示，她將接受官方公布總統大選的結果。

卡斯蒂約預計將在7月28日宣誓就職，任期5年。

儘管美洲國家組織（Organization of AmericanStates）、美國和歐盟觀察員宣布這場選舉自由且公平，藤森惠子仍聲稱選舉存在舞弊。

藤森惠子被控在2011年和2016年總統大選中，收受巴西營建業巨擘Odebrecht的不法獻金，檢方將對藤森惠子求處30年徒刑。

依據秘魯法律，如果藤森惠子當選總統，相關訴訟必須等她卸任後才能展開。

藤森惠子表示將承認敗選，但矢言將動員支持者發動抗議，並猛烈抨擊卡斯蒂約以「非法」方式贏得勝利。

她告訴記者：「我將承認選舉結果，因為這是我宣誓捍衛的法律和憲法所要求的。無論如何，真相終將水落石出。」

藤森惠子在記者會上說：「他們從我們這邊偷走數以千計選票。我們有權動員…但會在法律下以和平方式進行。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1100720

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