奧運選手搭經濟艙住3星　前國手：小戴幫政府上了一課

昨（19）日晚間，國手們搭機前往東京準備參加奧運，世界球后戴資穎卻在IG披露搭的是經濟艙，引發網友撻伐，不滿政府竟讓國手們搭經濟艙、隨行官員卻搭商務艙，前國手、國家級壘球教練蘇致榮說「感謝小戴，用世界第一的高度，幫政府上了一課」，盼政府讓各級代表隊沒有無後顧之憂，全力爭取榮譽。

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曾多次擔任國手、國家級壘球教練的蘇致榮說，一個頂尖選手，必須長期撐過高強度的訓練，以傷痕累累的身體，承擔巨大的心理壓力，才有資格為國爭光，更何況代表國家登上運動最高殿堂「奧運」的選手，難道不值得政府各級單位「用心」嗎？不值得有最基本的「尊重」嗎？

蘇致榮認為，不管是藍，還是綠在執政，類似這次東京奧運經濟艙事件，長年不斷地上演，如此的惡性循環，使得需要政府支援的國家隊教練和選手，始終無法感受到政府的支持，中央主管運動發展的機關之所以如此官僚，即便是在蔡英文總統上任以來，逐年提高體育預算並加以改革，但上令始終為何無法完全下達？因為「在單一系統的長期主政之下，自然導致封閉」。

蘇致榮也強調，運動是團隊的作戰，除了場上的默契外，也需要後勤的補給，唯有團結，才能取得最終的勝利，無論理念多麼分歧，相信大家對體育事務的熱情與初衷都是一樣的，但只有結合各個學派的意見，彼此換位思考、互相補位，才能制定最佳的體育政策，這次感謝小戴，用世界第一的高度，「幫政府上了一課」。