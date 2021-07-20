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酸蘇揆昔愛問細節　葉元之：今不問奧運選手座位安排？

▲新北市議員葉元之說，行政院長弱真昌以前視察愛考問別人樹的品種、停車格幾格，但卻不問奧運選手座位安排？（圖／資料照片）
▲新北市議員葉元之說，行政院長弱真昌以前視察愛考問別人樹的品種、停車格幾格，但卻不問奧運選手座位安排？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-20 12:35:02｜2021-07-20 12:35:21

奧運選手戴資穎等人出國搭經濟艙，引發批評，新北市議員葉元之表示，行政院長蘇貞昌一如往常又震怒道歉，蘇不僅責怪行政人員，還要求教育部提出檢討報告。但民眾想要問的是，內閣團隊頻頻出包，蘇貞昌你的責任呢？罵罵部屬就沒事了嗎？

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葉元之說，諷刺的是，奧運選手登機前，蘇貞昌還高調送機，甚至對選手發出「全國同胞做大家後盾」的豪語，結果不要說後盾，政府連最簡單的機位都沒安排好，馬上被打臉。

他說，但令人看不下去的是，每當蘇內閣出事，蘇貞昌雖然道歉，但都一副和他無關的樣子，言語中都在指責下屬，自己毫無責任。

他批，蘇貞昌很會卸責，但官威卻不小。日前到新竹視察學校工程，卻考縣府官員學校周圍種什麼樹，賣弄自己對樹的了解；他之前視察高雄榮總屏東分院，也硬找醫院院長麻煩，考他地下停車格有幾個。如果蘇貞昌連「樹的品種」、「停車格幾格」這種細節都那麼在意，那他到了機場，不會問選手在飛機上的座位安排嗎？還是之前視察時問細節，都只是在媒體前作秀？

葉元之說，選手在飛機上的座位安排，行前都會規畫，不會只有飛機上的官員知道。如果蘇貞昌真的關心選手，他事先絕對可以了解，所以絕對脫不了責任，若每次內閣出事，蘇貞昌都只要出一張嘴，罵罵下屬，等風頭過了，再找機會耍耍官威，那稱他為「蔡總統底下最爽的官」，一點都不為過。

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