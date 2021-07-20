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奧運／為祖國4度出征　喬帥：我非常有信心奪金

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic日前完成溫網3連霸，非常有信心拿下生涯首面奧運金牌 。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic日前完成溫網3連霸，非常有信心拿下生涯首面奧運金牌 。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-20 13:13:03｜2021-07-20 13:16:15

生涯獨缺奧運金牌的塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic，已經發下豪語要在今年東京奧運達成「金滿貫」，他表示出戰奧運是為了祖國，而他也霸氣直言，「我非常有信心拿下奧運金牌。」

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喬帥本季已經囊括澳網、法網以及溫網3項「大滿貫」賽事，且硬地和草地都是3連霸，生涯累積4大賽20冠，追平Roger Federer和Rafael Nadal，距離「年度金滿貫」只差奧運、美網。

過去喬帥3度出征奧運，最好成績是2008年北京奧運銅牌，這次少了兩大勁敵Federer和Nadal，喬帥被視為奪金大熱門，他也對自己非常有信心喊出要完成「年度金滿貫」成為男子選手史上第1人，過去男子網壇只有2人達成金滿貫，但非同一年拿下所有冠軍頭銜。

第4度出征奧運，喬帥表示，「歸因於愛國主義和我對塞爾維亞的感情。我對於沒有球迷的比賽，和日本的防疫措施沒那麼期待，但代表國家出戰奧運是必不可少的。人們只會記得誰贏得獎牌，而不會想到其他時空背景。」

至於目標，喬帥霸氣直說，「奧運和美網是本季剩下的最大目標。我充滿信心和動力代表塞爾維亞打出我最好的表現，我渴望在東京拿到獎牌，最好是金牌，然後我會去紐約完成這一切。」

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