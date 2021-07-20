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立陶宛設台灣代表處　蔡英文：重要外交突破

▲台灣將在立陶宛設立代表處，總統蔡英文20日在臉書上指出，這是重要外交突破。（資料照／總統府提供）
▲台灣將在立陶宛設立代表處，總統蔡英文20日在臉書上指出，這是重要外交突破。（資料照／總統府提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-07-20 13:33:24｜2021-07-20 13:42:01

繼上個月立陶宛捐贈2萬劑疫苗給台灣後，如今台灣也宣布將在今年於立陶宛設立代表處，總統蔡英文今（20）日在臉書發文表示，這是重要外交突破，更深深感受到民主夥伴彼此堅定相挺的力量。

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蔡英文在臉書發文指出，除了防疫，台灣和立陶宛也密切展開各面向的合作。現在，台灣即將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

蔡英文說，立陶宛是OECD（經濟合作暨發展組織）成員國，也是歐盟及北約成員國，在生技、衛星、資訊等領域，都有雄厚的產業技術實力，並擁有豐富森林及農牧資源，近年來更致力於推動金融科技創新。相信立陶宛和台灣之間，在經貿、產業、科技等領域，都有更多互惠合作的空間。

蔡英文表示，這次在立陶宛設立代表處，是繼2003年在斯洛伐克設代表處，相隔18年後再次在歐洲國家設立代表處。這是別具意義的重要外交成果，謝謝外交部及第一線外交同仁積極努力，拓展了台灣和各國的實質合作。「未來，我們會繼續走向世界，和更多民主夥伴攜手前行。」

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