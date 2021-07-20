快訊／今新增18例本土確診　另有4例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增24例COVID-19確定病例，分別為18例本土及6例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之18例本土病例(其中9例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為13例男性、5例女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；其中13例為已知感染源，餘5例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲中央流行疫情指揮中心7月20日表示，新增本土18例與4死亡案例。（圖／指揮中心）

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3名女性、1名男性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月18日累計公布14,210位確診個案中，已有12,348人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.9%。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為4男 2女，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自美國(3例)、印尼(2例)、緬甸入境，入境日介於7月5日至7月19日；詳如新聞稿附件2。

指揮中心統計，累計1,801,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,784,759例排除)，其中15,453例確診，分別為1,241例境外移入，14,159例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。2020年起累計773例COVID-19死亡病例，其中765例本土，個案居住縣市分布為新北市384例、臺北市292例、基隆市27例、桃園市23例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／指揮中心）

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）

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