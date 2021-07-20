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高端通過EUA會議上為何不錄影？陳時中：讓大家暢所欲言

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-20 14:30:32｜2021-07-20 14:43:13

中央流行疫情指揮中心昨（19）日公布，核准高端COVID-19疫苗專案製造。各界質疑，高端通過EUA會議上的為何不進行錄影？指揮中心指揮官陳時中今（20）回應，不公開有不公開的好處，不公開能讓專家在會議上暢所欲言。

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COVID-19疫苗專案製造核准條件，指揮中心指出，適應症為適用於20歲以上成人接種；用法用量上，為接種兩劑，並間隔28日；專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，並於核准後1年內檢送國内外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。

另外，針對專家會議結果，陳時中強調，與會共21名專家，其中主席不參與投票，共有18位同意、1位要求補件、1位不同意，會議建議核准專案製造。

至於試驗結果，指揮中心昨日公布，高端疫苗中和抗體幾何平均效價比值95％信賴區間下限為AZ疫苗3.4倍，大於標準要求0.67倍；高端疫苗組的血清反應比率95％信賴區間下限為95.5％，大於標準要求50％。

▲衛福部核准高端疫苗專案製造，專家會議結果與試驗結果。（圖／指揮中心）
▲衛福部核准高端疫苗專案製造，專家會議結果與試驗結果。（圖／指揮中心）
▲衛福部核准高端疫苗專案製造，核准條件表。（圖／指揮中心）
▲衛福部核准高端疫苗專案製造，核准條件表。（圖／指揮中心）
陳時中稱，據他所知，沒有任何一個國家在疫苗通過三期後才給緊急授權EUA，幾個國際比較大的廠牌，都是在完成二期試驗後，進行三期試驗期中報告後給予EUA；國內高端疫苗二期做的人數比較大，確保安全性沒有問題，現在解盲了，這也是國際可以公認了。

至於通過EUA的專家會議上，為何沒有錄影？陳時中認為，每個國家制度不同，全部公開有全部公開的好處，不公開也有不公開的好處，不公開能讓大家可以暢所欲言，公開後可能會有利益上的糾葛，因此指揮中心選擇不公開，讓專家可以做充分討論；另外，相關會議記錄，指揮中心會去識別化後來進行公告。

陳時中說，專家學者也都不喜歡被獵巫，基本上都希望不公開；在公務推動上各有優劣，因此他們選擇讓大家能夠專業、順暢地進行討論的方式，且選擇不公開這是在事先指揮中心就講過的。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／指揮中心）
 

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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