高端通過EUA會議上為何不錄影？陳時中：讓大家暢所欲言

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另外，針對專家會議結果，陳時中強調，與會共21名專家，其中主席不參與投票，共有18位同意、1位要求補件、1位不同意，會議建議核准專案製造。
至於試驗結果，指揮中心昨日公布，高端疫苗中和抗體幾何平均效價比值95％信賴區間下限為AZ疫苗3.4倍，大於標準要求0.67倍；高端疫苗組的血清反應比率95％信賴區間下限為95.5％，大於標準要求50％。
陳時中稱，據他所知，沒有任何一個國家在疫苗通過三期後才給緊急授權EUA，幾個國際比較大的廠牌，都是在完成二期試驗後，進行三期試驗期中報告後給予EUA；國內高端疫苗二期做的人數比較大，確保安全性沒有問題，現在解盲了，這也是國際可以公認了。
至於通過EUA的專家會議上，為何沒有錄影？陳時中認為，每個國家制度不同，全部公開有全部公開的好處，不公開也有不公開的好處，不公開能讓大家可以暢所欲言，公開後可能會有利益上的糾葛，因此指揮中心選擇不公開，讓專家可以做充分討論；另外，相關會議記錄，指揮中心會去識別化後來進行公告。
陳時中說，專家學者也都不喜歡被獵巫，基本上都希望不公開；在公務推動上各有優劣，因此他們選擇讓大家能夠專業、順暢地進行討論的方式，且選擇不公開這是在事先指揮中心就講過的。
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