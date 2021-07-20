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國內不解封僅降級！陳時中強調「三原則」很重要

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫報。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫報。（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-20 15:36:33｜2021-07-20 15:57:48

近期隨著本土疫情逐漸趨緩，國內呼籲「解封」的輿論不斷。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）回應，目前並未要解封，僅是考慮要降級，但是勤洗手、戴口罩、保持社交距離這三原則是不會變的。

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陳時中指出，英國、新加坡、荷蘭以及以色列等國，近期解封後疫情出現反彈，這些國家疫苗施打人口涵蓋率高，顯示出施打疫苗也沒辦法完全阻絕疫情，因此人民相關保護還是比較重要；指揮中心也會持續觀察相關國家做法跟產生的影響，對於目前國內疫情，目前覺得是可以控制，但是解封要非常謹慎，需要緩步的來放鬆。

陳時中也強調，指揮中心並不以把疫情控制到零確診為目標，因為一旦社區有傳播鏈後，要完全清零的可能性相對低，但在疫情控制跟防疫疲乏間要取得平衡，所以會根據疫情狀況，來做相關規定指引；這些指引裡面，有一塊是針對預防疫情，另一方面是針對疫情的應變能力，萬一任何地方又有疫情，每個人都可以即時應變，指揮中心是以這樣的作為，為努力的方向。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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