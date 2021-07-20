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新增4死！60多歲婦無接觸史　住院當日病逝、隔日確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明新冠肺炎確診新增4名死亡案例。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明新冠肺炎確診新增4名死亡案例。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-07-20 15:09:20｜2021-07-20 15:47:01

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增24例新冠肺炎確定病例，有18例為本土病例，另確診個案中新增4例死亡，其中案15531為60多歲女，本身有高血壓及中風病史，長期臥病在床但無活動接觸史，7月16日開始咳嗽、食慾及活動差、發燒症狀，7月18日住院當日即死亡，送醫快篩陰性，隔日PCR陽性確診新冠肺炎，目前相關疫調仍在進行當中。

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指揮中心今日公布新冠肺炎確診新增4例死亡，有3女1男，其中有3人都是60多歲，1女則是70多歲，而且3例都有慢性病史及萬華區活動史或接觸其他確診者，有3例是在5月就發病，另1例則是7月16日發病。7月18日送醫住院且當日就死亡，而且無接觸史，並在死後隔日確診。

▲指揮中心公布今（20）日新冠肺炎確診新增4名死亡案例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布今（20）日新冠肺炎確診新增4名死亡案例。（圖／指揮中心提供）
針對無接觸史、死亡後才確診的案15531，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這位死亡個案，是60多歲女性，住在雙北地區，本身有高血壓跟中風病史，長期臥床，7月16日開始有咳嗽、食慾及活動力變差，還有發燒症狀，兩天後7月18日早上出現意識改變，後來很快進入心跳停止狀況，救護人員到場CPR送醫，送醫快篩陰性，後來PCR是陽性。

他表示，這個案因病況差，家屬簽署DNR（不施行心肺復甦術），在7月18日病逝，這例確診進程滿快的案子，也是確實診斷為新冠肺炎，目前她的相關疫調仍在進行當中，但是無活動接觸者，長期待在家臥床，實際上傳染來源還在調查當中。

▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，累計確診14159例。（圖／NOWnews製表）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲COVID-19本土感染爆發，截至7月20日止，全台本土病例地理分析。（圖／NOWNews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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