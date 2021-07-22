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莫德納施打間隔增至10到12週　陳時中：提高第一劑覆蓋率

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（前排中）今（22）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-22 14:31:57｜2021-07-22 14:33:01

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，我國自7月12日起，調整現階段部分接種對象Moderna COVID-19疫苗的第一劑與第二劑接種間隔10至12週的接種政策，是參考國際間接種建議，並經由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議專家討論後審慎研訂，也將依疫苗供貨情形滾動調整。指揮中心指揮官陳時中也補充，這樣的政策，主要是為了讓施打第一劑疫苗的人口覆蓋率提高。

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指揮中心指出，依據WHO自今年1月發布(同年6月更新)的Moderna COVID-19 疫苗接種建議，對於尚未達到COVID-19疫苗高接種涵蓋率且有流行疫情的國家，考量其疫情與疫苗供應量以及進貨期程，為加速提升其國內民眾第一劑COVID-19疫苗接種涵蓋率，可採行接種Moderna COVID-19疫苗第一劑後，於間隔10至12週接種第二劑疫苗的接種政策。

指揮中心說明，參酌其他國家做法，英國對於各廠牌COVID-19疫苗，接種間隔均為8-12週；加拿大對於 Moderna COVID-19建議最長接種間隔為16週。此外，依據新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine)的研究資料，Moderna COVID-19疫苗完成接種第一劑14天後，保護力約為81%。

指揮中心強調，我國COVID-19疫苗之接種政策，係參考國際間接種建議，並經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議確認，審慎評估後訂定執行；指揮中心將視國內外流行疫情、疫苗貨量與供應期程，持續滾動調整相關政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-07-21-2021-07-24

您認為日本有可能在疫情下舉辦一場安全可靠的奧運嗎?

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15.7%84.3%
2021-07-20-2021-07-22

質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？

認同
不認同
80.78%19.22%
2021-07-20-2021-07-22
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