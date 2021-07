莫德納施打間隔增至10到12週　陳時中：提高第一劑覆蓋率

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示,我國自7月12日起,調整現階段部分接種對象Moderna COVID-19疫苗的第一劑與第二劑接種間隔10至12週的接種政策,是參考國際間接種建議,並經由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議專家討論後審慎研訂,也將依疫苗供貨情形滾動調整。指揮中心指揮官陳時中也補充,這樣的政策,主要是為了讓施打第一劑疫苗的人口覆蓋率提高。

指揮中心指出,依據WHO自今年1月發布(同年6月更新)的Moderna COVID-19 疫苗接種建議,對於尚未達到COVID-19疫苗高接種涵蓋率且有流行疫情的國家,考量其疫情與疫苗供應量以及進貨期程,為加速提升其國內民眾第一劑COVID-19疫苗接種涵蓋率,可採行接種Moderna COVID-19疫苗第一劑後,於間隔10至12週接種第二劑疫苗的接種政策。

指揮中心說明,參酌其他國家做法,英國對於各廠牌COVID-19疫苗,接種間隔均為8-12週;加拿大對於 Moderna COVID-19建議最長接種間隔為16週。此外,依據新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine)的研究資料,Moderna COVID-19疫苗完成接種第一劑14天後,保護力約為81%。

指揮中心強調,我國COVID-19疫苗之接種政策,係參考國際間接種建議,並經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議確認,審慎評估後訂定執行;指揮中心將視國內外流行疫情、疫苗貨量與供應期程,持續滾動調整相關政策。