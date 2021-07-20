第三輪疫苗開放預約首日！已有逾75萬人完成預約

根據中央流行疫情指揮中心今（20）日統計，昨日共19萬2280人次接種COVID-19疫苗，目前疫苗接種人口涵蓋率達22.48％；另外，今上午正式開放第三輪疫苗預約，目前已有75萬2610人完成預約，佔符合預約資格人數49.22％
記者賴志昶／台北報導
2021-07-20 15:03:25｜2021-07-20 15:57:00
針對昨日疫苗施打狀況，指揮中心揮官陳時中今指出，昨疫苗接種共19萬2280人次，AstraZeneca接種16萬6665人次，其中第1劑接種16萬512人次、第2劑接種6153人次；Moderna接種2萬5615人次，其中第1劑接種2萬2532人次、第2劑接種3083人次；截至目前為止，累計接種541萬9988人次，其中AstraZeneca接種265萬5113人次、Moderna接種276萬4875人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率22.48％，劑次人口比23.08％。
同時，今日開放第三輪疫苗預約，陳時中表示，目前符合預約資格共152萬9148人，其中共有75萬2610人完成預約，佔符合預約資格人數49.22％。
陳時中稱，今早發出預約簡訊後，一度讓預約系統當機，一方面是因為人多，一方面是讓六縣市因應民眾需求而更改一些接種點，因此造成一些系統延誤。
另一方面，陳時中也提醒，6月9日至7月9日第一類至第三類施打對象以及孕婦，已經接種第一劑莫德納疫苗者，即日起開放施打第二劑，請大家近期盡速前往醫療院所接種。
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