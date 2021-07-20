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美研究發現「超級抗體」 　不論新冠怎麼變種都能治癒

▲美國研究團隊近日發現一種「超級抗體」因為免疫機制特殊，能夠不受新冠病毒變種的干擾。（圖／研之有物）
▲美國研究團隊近日發現一種「超級抗體」因為免疫機制特殊，能夠不受新冠病毒變種的干擾。（圖／研之有物）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-20 14:13:14

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已逾1年，雖然應用不同技術的疫苗相繼問世，但能夠「突破傳播」的變種病毒也帶來新的防控挑戰。美國華盛頓州西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的研究團隊，近日發現一種可以對抗新冠病毒以及其他冠狀病毒的超級抗體「S2H97」，並將研究成果發表於《自然》期刊上。

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根據《自然》期刊官網，西雅圖賀勤森癌症研究中心生化學家史提爾（Tyler Starr）與其他共同研究人員在文章中指出，新冠病毒（SRAS-CoV-2）的部分變種病毒，演變出可以逃避抗體的能力。根據研究合作公司「Vir Biotechnology」提供的感染者樣本，團隊找到了12種抗體，其中編號「S2H97」的抗體足以有效預防新冠肺炎病毒與其他乙型冠狀病毒屬支系Ｂ（Sarbecovirus）傳染。

研究人員列出上千個新冠病毒的突變，再對數十種屬於「sarbecoviruses」乙型冠狀病毒屬支系B的突變進行編目，評估這些突變如何影響12種抗體與人體細胞受體結合的能力。其中「S2H97」脫穎而出，能夠阻止所有新冠病毒其他冠狀病毒在細胞之間傳播；在對實驗鼠的試驗中「S2H97」也可以保護小鼠免於感染新冠病毒。史提爾形容，這是目前看過「最酷」（coolest）的抗體。

研究團隊進一步研究「S2H97」抗體，發現它的目標是受體結合域中先前看不到且隱蔽的區域，只有會在新冠病毒試圖感染人體細胞時出現，這個區域是不會受到任何突變影響的關鍵，因此專攻這塊的「S2H97」能夠預防所有感染、治癒所有患者。

加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家巴納吉（Arinjay Banerjee）認為，研究團隊找到「超級抗體」實則可喜可賀，剩下的問題是其他仍未知的病毒該如何應對。 巴納吉認為，雖然目前科學家無法測試一種抗體在對抗未知病毒時的活性，但類型冠狀病毒屬支系B的療法與疫苗，有望幫助全世界對抗下一次來自野生動物的冠狀病毒疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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