美研究發現「超級抗體」 　不論新冠怎麼變種都能治癒

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研究人員列出上千個新冠病毒的突變，再對數十種屬於「sarbecoviruses」乙型冠狀病毒屬支系B的突變進行編目，評估這些突變如何影響12種抗體與人體細胞受體結合的能力。其中「S2H97」脫穎而出，能夠阻止所有新冠病毒其他冠狀病毒在細胞之間傳播；在對實驗鼠的試驗中「S2H97」也可以保護小鼠免於感染新冠病毒。史提爾形容，這是目前看過「最酷」（coolest）的抗體。
研究團隊進一步研究「S2H97」抗體，發現它的目標是受體結合域中先前看不到且隱蔽的區域，只有會在新冠病毒試圖感染人體細胞時出現，這個區域是不會受到任何突變影響的關鍵，因此專攻這塊的「S2H97」能夠預防所有感染、治癒所有患者。
加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家巴納吉（Arinjay Banerjee）認為，研究團隊找到「超級抗體」實則可喜可賀，剩下的問題是其他仍未知的病毒該如何應對。 巴納吉認為，雖然目前科學家無法測試一種抗體在對抗未知病毒時的活性，但類型冠狀病毒屬支系B的療法與疫苗，有望幫助全世界對抗下一次來自野生動物的冠狀病毒疫情。
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