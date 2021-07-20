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防疫持續趕工　高捷岡山路竹延伸線進度近6成

▲介壽陸橋抬升段（含路堤段）預定本年度8月底可開放雙向通車。（圖／高市府捷運局提供）
▲介壽陸橋抬升段（含路堤段）預定本年度8月底可開放雙向通車。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-20 20:50:06

高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段土建工程計畫長度約1.46公里，接續捷運紅線R24南岡山站尾軌跨越阿公店溪，沿線施作高架橋梁及高架車站（RK1），至110年6月30日，工程進度已達57.26%，整體工程已達高峰期。

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因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情之影響，全國仍屬三級警戒中，捷運局及統包團隊持續依循相關防疫指引，除每日勞工上工前實施勤前教育並量測體溫外，更要求工作全程配戴口罩，休息時亦嚴格遵守社交距離。另因應近期發生有公共工程相關人員群聚染疫情事，為確保勞工安全避免防疫破口，統包團隊並於13日辦自主預防性快篩，經檢測結果94人皆屬陰性。

▲車站段共計65支基樁，尚餘6支基樁持續施作中。（圖／高市府捷運局提供）
▲車站段共計65支基樁，尚餘6支基樁持續施作中。（圖／高市府捷運局提供）
捷運局表示，該工程目前展開四個工作面進行施工，包括介壽陸橋抬升段（含路堤段）、跨溪橋段、高架橋段及車站段，統包團隊持續投入大量人力及機具，施工已全面展開，目前各工區施工情形分述如下：

一、介壽陸橋抬升段（含路堤段）：目前施作北側人行道及局部中央分隔島構築中，預定本年度8月底可開放雙向通車，在不影響雙向行車下持續進行中央分隔島銜接及南側人行道施作。

二、跨溪橋段：目前鋼橋推進已達65m全線須推進78m，配合推進拆除二節鼻樑，預定本（7）月底可完成鋼柱吊裝及定位。

三、高架橋段：基樁119支已全數完成，目前持續進行基礎開挖及底板構築，並接續墩柱鋼筋綁紮施工。

四、車站段：共計65支基樁，尚餘6支基樁持續施作中。另地下基礎分三區塊，已完成第三區塊基礎，目前進行第二塊區塊基礎深開挖作業，預定本年度9月份可進行第二節鋼柱吊裝作業。

捷運局表示，疫情嚴峻、同島一命，統包團隊成員每天在大太陽下工作須忍受烈日直曬，但仍配合政策戴緊口罩、落實防疫措施，施工品質不打折、亦將疫情對工程進度所造成影響降至最低。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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