防疫持續趕工　高捷岡山路竹延伸線進度近6成

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捷運局表示，該工程目前展開四個工作面進行施工，包括介壽陸橋抬升段（含路堤段）、跨溪橋段、高架橋段及車站段，統包團隊持續投入大量人力及機具，施工已全面展開，目前各工區施工情形分述如下：
一、介壽陸橋抬升段（含路堤段）：目前施作北側人行道及局部中央分隔島構築中，預定本年度8月底可開放雙向通車，在不影響雙向行車下持續進行中央分隔島銜接及南側人行道施作。
二、跨溪橋段：目前鋼橋推進已達65m全線須推進78m，配合推進拆除二節鼻樑，預定本（7）月底可完成鋼柱吊裝及定位。
三、高架橋段：基樁119支已全數完成，目前持續進行基礎開挖及底板構築，並接續墩柱鋼筋綁紮施工。
四、車站段：共計65支基樁，尚餘6支基樁持續施作中。另地下基礎分三區塊，已完成第三區塊基礎，目前進行第二塊區塊基礎深開挖作業，預定本年度9月份可進行第二節鋼柱吊裝作業。
捷運局表示，疫情嚴峻、同島一命，統包團隊成員每天在大太陽下工作須忍受烈日直曬，但仍配合政策戴緊口罩、落實防疫措施，施工品質不打折、亦將疫情對工程進度所造成影響降至最低。
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