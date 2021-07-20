網紅指控誘騙未成年少女 她再揭吳亦凡「慣用6套路」
藝人吳亦凡最近遭大陸網美都美竹指控誘拐未成年少女，重創形象，事件越演越烈，近來有自稱曾是吳亦凡粉絲的女網友，揭露了吳亦凡慣用的套路。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-20 15:27:36｜2021-07-20 15:41:26
女網友在微博發文聲稱，自己曾是吳亦凡的粉絲，偶然下與吳亦凡交換了聯絡方式。吳亦凡與平時給人高冷的形象不同，男方時常發訊息給她，「520給我發了520塊的紅包、告訴我先別談戀愛，在上海工作讓我飛去上海。」等諸如此類的話語，該網友還統整出了6個吳亦凡慣用的套路，包含「MV選角」、「做我賢內助」、「我比較憨憨可愛」、「妳看起來很乖」、「我喜歡白白的」、「不想找圈內的」，而這些話吳亦凡對許多女孩都說過。
女網友表示，認識吳亦凡時自己只有18歲，一開始被這些甜言蜜語所矇騙，還好家裡管得嚴，身旁又有清醒的朋友不斷提醒，才讓她沒有上當，「我沒有受到實質性傷害，不然真的難以想像現在的我是什麼樣子。」最後她語重心長的提到：「吳先生希望你能得到法律的懲治。」
都美竹日前在微博2000字寫下吳亦凡的罪狀，怒揭吳亦凡混亂的私生活，而針對都美竹的指控，吳亦凡也在微博發文反擊，提到：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」
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