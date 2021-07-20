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網紅指控誘騙未成年少女　她再揭吳亦凡「慣用6套路」

▲吳亦凡遭指控誘拐未成年少女，有網友公布疑似與吳亦凡的對話紀錄，揭發男方慣用的套路。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡遭指控誘拐未成年少女，有網友公布疑似與吳亦凡的對話紀錄，揭發男方慣用的套路。（圖／翻攝吳亦凡微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-20 15:27:36｜2021-07-20 15:41:26

藝人吳亦凡最近遭大陸網美都美竹指控誘拐未成年少女，重創形象，事件越演越烈，近來有自稱曾是吳亦凡粉絲的女網友，揭露了吳亦凡慣用的套路。

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女網友在微博發文聲稱，自己曾是吳亦凡的粉絲，偶然下與吳亦凡交換了聯絡方式。吳亦凡與平時給人高冷的形象不同，男方時常發訊息給她，「520給我發了520塊的紅包、告訴我先別談戀愛，在上海工作讓我飛去上海。」等諸如此類的話語，該網友還統整出了6個吳亦凡慣用的套路，包含「MV選角」、「做我賢內助」、「我比較憨憨可愛」、「妳看起來很乖」、「我喜歡白白的」、「不想找圈內的」，而這些話吳亦凡對許多女孩都說過。

▲吳亦凡捲入桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
▲吳亦凡捲入桃色風波中。（圖／翻攝吳亦凡微博）
女網友表示，認識吳亦凡時自己只有18歲，一開始被這些甜言蜜語所矇騙，還好家裡管得嚴，身旁又有清醒的朋友不斷提醒，才讓她沒有上當，「我沒有受到實質性傷害，不然真的難以想像現在的我是什麼樣子。」最後她語重心長的提到：「吳先生希望你能得到法律的懲治。」

▲▲女網友公布疑似與吳亦凡的對話紀錄。（圖／翻攝不熬夜的小悅微博）
▲▼女網友公布疑似與吳亦凡的對話紀錄，公開吳亦凡的慣用套路。（圖／翻攝不熬夜的小悅微博）
▲女網友公布與吳亦凡的對話紀錄。（圖／翻攝不熬夜的小悅微博）
都美竹日前在微博2000字寫下吳亦凡的罪狀，怒揭吳亦凡混亂的私生活，而針對都美竹的指控，吳亦凡也在微博發文反擊，提到：「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』、『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！ ！我對自己上述的所有話負法律責任！ ！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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