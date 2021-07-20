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全智賢剪激短髮型上班　「開工戰袍」胸前腰際全挖空

▲好久不見的全智賢，頂著新髮型亮相。（圖／Netflix）
▲好久不見的全智賢，頂著新髮型亮相。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-20 16:18:45｜2021-07-20 16:22:27

南韓女神全智賢，繼2016年跟李敏鎬拍完電視劇《藍色海洋的傳說》後，已有4年半時間未推出新作，她去年短暫現身《屍戰朝鮮2》預告回歸，確定以特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》作為小螢幕復出作品。她今（20日）以俏麗短髮新造型現身記者會，開工戰袍更是開深V、辣曬蠻腰，模樣十分吸睛，而這也是全智賢傳出婚變謠言、婆婆確診新冠肺炎後首露面，她似乎不受影響，神彩奕奕。

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▲▼全智賢透露是《屍戰朝鮮》的粉絲（圖／Netflix）
▲▼全智賢透露是《屍戰朝鮮》的粉絲。（圖／Netflix）
▲▼全智賢透露是《屍戰朝鮮》的粉絲（圖／Netflix）
《屍戰朝鮮：雅信傳》導演金成勳、編劇金銀姬、全智賢、朴秉恩、金是兒、金雷下、具教煥皆出席今的記者會，全智賢透露，自從在第二季片尾短暫現身10秒後，超常被人追問「智賢姐，妳怎麼會出現在那裡？嚇到我了！」

全智賢不是第一次拍攝射箭戲，但因故事年代久遠，所以過程中曾仔細研究弓箭與過往的不同之處。全智賢有運動的習慣，拍攝耗費體力對她來說不是問題，甚至爆笑透露，其實自己每天都想躺在床上，但演員必須維持身材。朴秉恩也稱讚女神維持體力的程度讓人敬佩，他曾看過全智賢拚命在跑步機上跑步的模樣，想說都到國外了，竟然也在努力維持身材體能。

▲朴秉恩認證全智賢維持身材程度讓人佩服。（圖／Netflix）
▲朴秉恩認證全智賢維持身材的意志力讓人佩服。（圖／Netflix）
全智賢也透露出演特輯的原因，表示自己是《屍戰朝鮮》以及編劇金銀姬的粉絲，之前跟編劇單獨見面時，為了能夠演出編劇的作品，主動提出「就算是演喪屍」都願意，沒想到這次居然能演故事一切的起源、最重要的關鍵人物，讓她感到相當榮幸。

朴秉恩透露拍攝期間，有抓過價值不菲的大魴魚，給飾演幼年版雅信的金是兒和導演吃，全智賢聽了直呼「我也有吃」，但金雷下、具教煥則因劇情的關係，當時不在現場，沒能吃到朴秉恩的漁獲感到可惜。《屍戰朝鮮：雅信傳》7月23日下午3點獨家在Netflix上架。

▲▼導演金成勳（上圖左起）、金雷下、金是兒、全智賢、朴秉恩、編劇金銀姬、具教煥出席記者會。（圖／Netflix）
▲▼導演金成勳（上圖左起）、金雷下、金是兒、全智賢、朴秉恩、編劇金銀姬、具教煥出席記者會。（圖／Netflix）
▲▼導演金成勳（上圖左起）、金雷下、金是兒、全智賢、朴秉恩、編劇金銀姬、具教煥出席記者會。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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