名家論壇》鬼才阿水／令人心疼的奧運選手

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前往東京奧運參賽的選手們，都可說是台灣體育界中的佼佼者，更代表著為國爭光的至高榮耀，每位辛苦選手的參賽表現，都與我們息息相關，這也是為何從上到下都希望能夠善待所有選手，能夠完善的照顧到每個環節。
這次的癥結點也一一整理出來。
一、位置的安排
這次的主團總共有134人，商務艙共36人，選手近50名。
根據體育署臨時記者會的說法，經濟艙是根據防疫需求，採用前後左右四個位置都空出來來安排，但商務艙卻是全部坐滿，這當然有很多方式可以做協調，畢竟台灣到日本的路途並不長，但關鍵在於這些運動好手，在並未被「事先告知」的情況下，在現場只能接受這安排，在防疫需求無法自費前往的情況下，只能接受這安排。
經濟艙對我們一般人都相當不舒適，更何況體型較為壯碩的選手。
無論是去程包機兩台選手全部搭乘商務艙，或事先告知讓其有所準備，或官員跟著一起全程搭乘經濟艙，結果都一定比現在的更好。
二、回程的安排
臨時記者會中官員表示「搭經濟艙是考慮到防疫安全，回程會全部改商務艙」，這本身就是荒謬的說詞。
先不討論基本邏輯，如果去的時候搭經濟艙是考量到安全，那回程讓他們坐商務艙不就讓他們陷入危險之中，也不考慮到選手會有安全問題，難道高官與教練就沒安全問題等。
回程能夠都搭乘商務艙，最關鍵是在於大家回國的時間都不同。
自然都能夠安排在商務艙，既然如此在臨時記者會上這樣解釋，相信多數的人民都不會買單的。
三、體育改革一直是台灣心中的痛
過去體育協會把持各體育賽事早已不是新鮮事，特別在國際賽中這些協會往往成事不足敗事有餘，既然蔡總統體育改革的承諾猶言在耳，這件事情自然會引起大家的反彈。
改革就是希望改掉過去的陋習，永遠將選手的福祉放在第一位，然而連小小的交通都能安排得如此荒謬，自然會引起朝野一致的砲轟。
改革就要大刀闊斧地做，讓人民真正有感，否則只會淪為選舉口號。
四、商務艙的名單
這次商務艙的名單確認後，立刻也受到許多人的炮轟，認為官員不該如此享受，而讓選手如此辛苦。
但其中有兩個名單被攻擊我個人是有意見的。
首先是這次的中華奧會團長林鴻道，許多人翻出他與哥哥林鴻明，曾經捲入一起掏空案，以此作為攻擊，認為其曾有不良紀錄，必然是尸位素餐的領導者。
但中華奧會團長的名字是必須出錢出力的，光是從他這20年來援助，每次都是幾千萬起跳在掏的，許多選手都是感念在心頭，舉個比較近的例子。
2016年的里約奧運，林鴻道就用個人名義宣布，只要選手獲得金牌就會提供獎金千萬，並且也再捐出一千萬讓所有選手的交通升級艙等，只希望有更好更舒適的航程，而在今年的東京奧運，也是維持奧運金牌就個人贊助千萬的慣例。
林鴻道所成立的「台灣運動發展促進會」，過去也不斷地為台灣體育環境改善所付出，在成立的第一年就捐出六千萬來做體育發展。
一個出錢出力又付出的企業家，無論他過去的私德如何，至少他對體育界的貢獻是遠大於所有人的，如果要藉此事件來攻擊他，這是不對的。
過去以來這麼龐大的資金，我相信有許多企業家都能承擔得起，但只有林鴻道選擇接下這個重責大任，如果這次的事件讓他心灰意冷決定收回對體育產業的挹注，這才是台灣最大的損失。
而另外一位蔡辰威先生，也是飽受攻擊，許多人並不清楚他的付出便將炮火指向他。
根據中華奧林匹克委員會的報導中指出，目前擔任「寒舍餐旅管理顧問股份有限公司總裁」、「中華奧林匹克委員會榮譽主席及中華民國田徑協會榮譽理事長」的他，長年挹注資源推展體育活動，並以實際行動培植基層優秀選手。
在主持中華民國橄欖球協會、中華民國手球協會以及中華民國田徑協會會務期間，設置選手獎助金、破紀錄獎金及教練激勵獎金等制度，激勵選手在國內外競賽能有優越的表現。例如：在田徑協會理事長任內，即頒發了 54 項次，合計 69 人次改寫全國紀錄的獎勵金，以及在 2017 年台北世大運獲得標槍金牌並破亞洲紀錄的鄭兆村選手。在擔任中華民國體育運動總會會長期間，為選手尋求企業贊助，培養出諸多國人熟知的選手，如吳燕妮（跆拳道）、鄭韶婕（羽球）、林怡君（射擊）、袁叔琪（射箭）、郭振維（射箭）、林佳恩（射箭）、楊淑君（跆拳道）以及郭婞淳（舉重）等。
如果這些頂尖優秀的選手都口口聲聲感謝的人，最終卻成為莫名被攻擊的對象，這是非理性更是傷害台灣體育環境的做法。
這次事件的癥結點，在於政府官員在安排的過程中，並沒有做好完整且妥善的溝通，導致選手的認知與實際有落差，但這次的事件還有衍生其他的插曲。
包含所有選手都需要舟車勞頓的前往松山機場，讓南部的選手反而捨近求遠，就有人砲轟在機場的歡送，就是大型的群聚，也是讓選手消耗無意義的體力，或許這件事情同樣可以用防疫考量昨為答辯，但人民會不會買單則會很直接地呈現在民調數字上。
再來是戴資穎在限動上Po出房間照片，又再度引起討論，質疑居住品質不佳，不該是參賽選手應該住的。
但這個部份我認為也應該要有完整且詳細的說明。
首先是東奧會有提供選手村供選手居住使用，但並不是所有選手都會入住。
以戴資穎的羽球為例，他的比賽場地距離選手村有將近30公里的距離，光是車程時間就要將近一個小時，所以為了減少與人群的接觸，以及降低舟車勞頓的辛苦，體育署特別安排了離場地較近只有3公里的飯店，現在又是比賽期間，附近的飯店全部被訂購一空。
為此戴資穎也對媒體表示：「能夠不用每天都進到選手村也不錯，至少不用跟這麼多人接觸，也比較沒有群聚的風險，心裡會比較安定一點，而且也可以免去交通時間」，看來是沒什麼太大的問題。
因為早些時候奧運包機的關係，心裡很擔心這次代表隊選手們在其他地方會不會也被委屈了，所以剛剛一時情緒沒有先仔細查證就發文，真是不好意思，上一篇文已經刪除，跟大家說明一下。」
這次的事件資訊量非常龐大，當然也有許多做的不完整的地方需要值得檢討與改進，但並不是莫名的攻擊與製造糾紛，關鍵在於如何讓台灣的運動健將，受到更多的照顧，而不是賽前靠自己，賽後國家之光。
●鬼才阿水／網紅作家
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