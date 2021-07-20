詹雅雯突宣布「不直播了」　暖心原因曝光

詹雅雯3月時宣布罹患帕金森氏症，左腦中度萎縮，她在居家防疫期間，時常開直播與粉絲互動。而她於今（20）日開直播，提到直播到7月22日，之後將會暫停直播，超暖原因曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-20 17:41:38
東京奧運將於本月的23日揭幕，各國運動員已經陸續抵達東京，詹雅雯也開心替中華隊打氣：「我們要為中華隊加油，所以就不直播了，就播到7月22日，直播暫停，然後大家要去看體育台！大家有事做了，暫時不用我的陪伴。」
比照以往直播，詹雅雯讓粉絲點歌，此次直播同樣與妹妹詹雅云合體，兩人一起邊拍手邊演唱完龍飄飄的《一去不回頭》，詹雅雯突然表示很想喝小米酒，但話鋒一轉的說：「要打疫苗的絕對不能喝酒，因為我26號要去打疫苗了，大家要小心，我突然想到打疫苗不能喝酒這件事。」
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