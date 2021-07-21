透過跨國銜轉生視角看台灣！國小生將日常拍成微電影

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葉家明已順利融入學校生活，更發揮藝術及繪畫的興趣。呂宜昌則透過桌遊，開拓更多與同學交流的機會，同時透過拍攝微電影的移民署築夢計畫，讓兩人開啟對攝影、影片剪輯的興趣，漸漸喜愛在鏡頭前表演，帶給人歡樂。
所謂「跨國銜轉生」，指的是居留國外或大陸地區而回臺就學的新住民子女，在父或母一方之原生地受教育一段時間，再回到臺灣受教育所發生的學習落差、生活適應或文化差異的現象；「跨國銜轉生」是當今臺灣社會需要被協助的青少年族群，亟需建立家庭、學校及社會等多方面的支持系統。
本次移民署第7屆新住民及其子女築夢計畫，就凸顯了這個現象。2位跨國銜轉生透過拍攝微電影，記錄了他們在臺灣求學及生活上的適應過程，讓更多人認識跨國銜轉生在臺灣克服生活及學習挑戰的過程，並給予支持。該部微電影發表會已在7月18日(週日)下午3時至5時於東南亞主題書店燦爛時光的FACEBOOK粉絲專頁透過Google Meet連結方式播映。
移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署為新住民及其子女提供多項培力活動，透過參與「新住民及其子女築夢計畫」，在過程中發揮創造力，培養未來可能性。移民署從旁培力「新二代」築夢，希望成為最可靠的後盾。移民署各項培力計畫訊息，於內政部移民署全球資訊網「新住民照顧服務」專區可參閱利用。