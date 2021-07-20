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屏東第三輪疫苗20日預約23至26日施打　2、3類預約二劑

▲公費疫苗預約平台第三輪意願登記於19日截止，屏東縣共有49242人完成預約登記，將於23日啟動疫苗施打作業，11個速打站分別施打2至4天。（資料照／屏東縣政府提）
▲公費疫苗預約平台第三輪意願登記於19日截止，屏東縣共有49242人完成預約登記，將於23日啟動疫苗施打作業，11個速打站分別施打2至4天。（資料照／屏東縣政府提）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-20 20:46:49

公費疫苗預約平台第三輪意願登記於19日截止，屏東縣共有49242人完成預約登記，將於23日啟動疫苗施打作業，11個速打站分別施打2至4天，縣長潘孟安提醒民眾，收到簡訊一定要儘速再上網預約施打地點及時間，他說，經過這段時間團隊與民眾的共同努力，屏東縣18歲以上民眾的疫苗覆蓋率28.24%，保護力大大提升！

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▲第二、三類人員預約第二劑，都可到預約平台登記。（資料照／屏東縣政府提供）
▲第二、三類人員預約第二劑，都可到預約平台登記。（資料照／屏東縣政府提供）
屏縣府指出，此次公費疫苗注射主要對象包括第6、8、9、10類及47歲（含）以上的民眾，23日起在11 個速打站的疫苗施打作業，其中屏東市、里港、內埔、萬丹、潮州、東港等五個中大型施打站場地較大，自23至26日連續施打四天；恆春、琉球鄉23至25日三天，佳冬、枋寮則是安排在23至24兩日，請預約到的民眾依時段前往施打疫苗。

屏縣府表示，很多民眾關心第二劑的施打，目前預約AZ第二劑民眾，都可到預約平台登記；至於預約莫德納疫苗的民眾，除孕婦及第1~3類人員可至12家合約醫院預約外，其餘民眾可到預約平台先行登記預約。

合約醫院包括屏基、寶建、國軍分院、恆基、部屏、輔英、東港安泰、潮州安泰、國仁、恆旅、高榮分院、枋醫，另外，安和醫院、優生婦產科醫院只開放孕婦。

潘孟安表示，縣府統計截至19日止，屏縣第一劑總施打人數共199526人，總人口數的覆蓋率為24.67%，針對可施打疫苗的18歲以上人口，覆蓋率則達到28.24%，顯示縣民施打疫苗非常踴躍，也都在為恢復正常生活一起努力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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