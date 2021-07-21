陳昇揮別口腔癌　自揭「無法享受最喜愛的事」

由歌手陳昇、排灣族歌手阿Van組成的「新寶島康樂隊」，推出他們的第12張專輯《剪剪花》。而先前陳昇在經過口腔癌治療後現身，狀況看起來不錯，談到健康狀況，他透露一切安好，會定期回診，希望歌迷放心。

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疫情蔓延至今，新寶島的3位大叔近來都暫停表演工作，投入其他創作活動。陳昇表示，「如果出門就是進工作室畫畫，預計今年10月會發行繪本作品，這段時間都會自己下廚做菜，畫畫時也會自帶午餐便當。」雖然這段間泳池暫時關閉，無法享受最喜愛的游泳，但還是會戴好口罩，偶爾在市區騎騎單車，或開車去金山山區跑步運動一下，日常生活簡單作息正常，健康方面一切安好，並定時回診監控。

▲▼新寶島康樂隊推出新專輯《剪剪花》。（圖／新樂園製作有限公司提供）

值得一提的是，專輯中的歌曲《吊橋》，原本是首男女彼此等待與掛念的情歌，後來陳昇跟阿Van、黃連煜討論之後，反而覺得可以寫出父親關心孩子的深刻心情，曲中幾段歌詞描繪了「這條路不好走，阿爸永遠支持你」、「若是在外頭不快活，不通鐵齒故鄉永遠是咱的」、「你可以按照自己的想法慢慢走，可以得到祖先的庇佑，慢慢走不要急」，歌詞來回穿插著客語、台語、排灣族語，表達出始終不變的父愛。