Ct值僅13傳染力高！北市府公布京站威秀影城確診足跡

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過台北市近日卻出現一名Ct值僅13，傳染力極高的電影院員工。台北市今（20）日下午所舉行的防疫記者會，也公布該確診案例的足跡分佈，從13日到19日之間，除了在京站威秀影城擔任驗票員外，其他時間足跡遍及士林區、中山區、大同區。台北市副市長黃珊珊也呼籲，如果有在時間內可能與該確診者有所接觸的民眾，都要格外注意身體狀況。





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▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）

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