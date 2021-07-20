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Ct值僅13傳染力高！北市府公布京站威秀影城確診足跡

▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市京站威秀影城一名員工確診，Ct值僅13傳染力極高，且該名案例足跡相當廣，因此北市府也隨即公布詳細足跡資料。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-07-20 17:01:15

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過台北市近日卻出現一名Ct值僅13，傳染力極高的電影院員工。台北市今（20）日下午所舉行的防疫記者會，也公布該確診案例的足跡分佈，從13日到19日之間，除了在京站威秀影城擔任驗票員外，其他時間足跡遍及士林區、中山區、大同區。台北市副市長黃珊珊也呼籲，如果有在時間內可能與該確診者有所接觸的民眾，都要格外注意身體狀況。

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▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
台北市政府公布該名確診案例的相關足跡，除了13日至16日間，在京站威秀影城的入口處進行驗票外，上下班都會搭乘公車或捷運，往返台北車站以及士林。此外13日及14日下班後，也都分別前往寧夏夜市以及新光三越南西店購買晚餐。17日及18日似乎是因為休假，所以該名確診案例並未出入公共場所，19日下午1時30分則前往則搭公車前往聯合醫院陽明院區，之後再搭公車前往天母大葉高島屋，直到下午5時30分才搭乘公車返家。

▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
黃珊珊強調，由於該名確診案例Ct值僅只有13，傳染力相當高，而且該案除了平時是電影院驗票人員外，下班及休假的足跡遍及台北市的多個行政區，甚至還有造訪百貨公司的相關足跡，且都搭乘大眾交通運輸工具，因此讓台北市政府格外關注傳染狀況。黃珊珊也呼籲，如果有在該特定時間與該確診案例有足跡重疊的民眾，必須格外注意身體狀況，若有症狀應及時前往各大醫院。

▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布影城員工確診足跡資料。（圖／台北市政府提供）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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