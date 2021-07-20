不戴口罩的日子回不去 陳其邁：至少還要幾個月甚至1年
高雄第19天本土確診病例都是「＋0」，高雄市長陳其邁在防疫會議後記者會指出，回復「正常生活」，除了增加疫苗覆蓋率，還是要繼續戴口罩，大家一定會覺得很不方便，但以全球流行經驗來說，以公共衛生手段維持健康生活、避免疾病威脅，口罩在這幾個月到一年，會成為生活一部分，「短期內回不去了」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-07-20 17:07:51｜2021-07-20 17:57:12
在疫情期間公衛習慣的改變，讓公衛相關措施能落實，不僅對COVID-19的傳播，也對減少呼吸道疾病及包括流感等其他疾病都有幫助，陳其邁也舉例，譬如去年一整年高雄本土登革熱個案是0，這是在過去高雄歷史上沒看過的，也因為採取精準防疫措施、加緊清消、監控病媒蚊，到今年7月沒有任何一例本土性登革熱，這是施行公共衛生，當然也要特別感謝辛苦的衛生局、環保局同仁及民眾的配合，因為公共衛生改善，讓社區更安全。
至於什麼時候能拿下口罩，陳其邁則認為「大家心裡有點準備比較好」，未來幾個月到一年期間不戴口罩的日子大概回不去，假如要讓生活限制越小，就一定要戴口罩，這是沒辦法的事。
陳其邁強調，打疫苗還是最重要的事情，疫苗不要挑、都差不多，專家研究AZ或莫德納有打疫苗就有保護，加上這幾天的施打結果，高雄的疫苗覆蓋率到今天中午為止達到24%，在這一輪公費疫苗預約平台上，高雄登記有意願的大概是19萬人左右，希望能在最短時間把疫苗打到市民身上。
陳其邁說，這一兩年台灣的防疫成績優秀，雖然在疫苗有點落後，我們就努力迎頭趕上，相信台灣還是會成為防疫模範生；至於7月26日降級機率高，陳其邁則說，相關的放寬的措施，高雄市政府會在禮拜五來做一次性說明，在這之前要把準備工作做好。
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